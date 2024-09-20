David Fincher 'Rope' yeniden çevrimini yönetecek

Yayınlanma: 20.09.2024 - 21:57

Güncelleme: 20.09.2024 - 21:57

David Fincher, Netflix için Alfred Hitchcock'un 1948 yapımı klasik filmi Rope'un yeniden çevrimini yönetmeye hazırlanıyor. Başlangıçta bir söylenti olarak duyurulan bu proje, Netflix tarafından doğrulandı. Ancak, Netflix'ten resmi bir açıklama gelmediği için proje hala söylenti olarak değerlendiriliyor.

Fincher, daha önce Brad Pitt ve Ben Affleck'in başrollerinde olacağı bir diğer Hitchcock yeniden çevrimi olan Strangers on a Train üzerinde çalışıyordu, ancak Rope için bu projeyi rafa kaldırdığı bildirildi. Şu ana kadar Rope yeniden çevrimi hakkında çok fazla bilgi paylaşılmamış olsa da, Charlize Theron'un başrolde yer alacağı ve senaryonun Peaky Blinders'ın senaristi Steven Knight tarafından yazıldığı belirtiliyor.

Orijinal filmde James Stewart, unutulmaz bir performans sergilemiş ve filmin başarısına büyük katkı sağlamıştı. Fincher’ın, bu yüksek standartları karşılayıp karşılayamayacağı merak konusu. Özellikle Rope, Hitchcock’un pek çok filmi gibi yalın bir anlatıya sahip; iki adam, sınıf arkadaşlarını felsefi bir deney olarak bir ip ile boğar ve daha sonra kurbanın yakınlarının da davetli olduğu bir akşam yemeği düzenlerler.







