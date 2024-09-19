Cillian Murphy, Oppenheimer’dan sonra ilk kez 'Small Things Like These' filminde başrolde...

2023 yılını kasıp kavuran Oppenheimer filminin yıldızı Cillian Murphy, 'Small Things Like These' filmiyle izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Cillian Murphy, Oppenheimer’dan sonra ilk kez 'Small Things Like These' filminde başrolde...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 22:45

Cillian Murphy, Oscar ödüllü Oppenheimer performansının ardından yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Murphy verdiği röportajlarda Christopher Nolan’ın Oppenheimer filmindeki yoğun ve zorlu rolünü tamamladıktan sonra oldukça yorgun olduğunu ve kendini "yıpranmış" hissettiğini söylemişti. Ancak bir sonraki projesi de en az Oppenheimer kadar derinlikli ve yoğun bir performans gerektiriyor.

Murphy, Small Things Like These adlı filmi hem yapımcı hem de başrol oyuncusu olarak hayata geçirecek. Bu film, İrlandalı yazar Claire Keegan’ın aynı adlı romanından uyarlanacak. Murphy’nin bu projeyi hayata geçirme isteği, eski arkadaşı ve Peaky Blinders dizisinin yönetmeni Tim Mielants ile birlikte geliştirecekleri bir materyal arayışındayken şekillendi. Bu süreçte Murphy'nin eşi, sanatçı Yvonne McGuinness, Small Things Like These kitabını önerdi. Kitap, İrlanda tarihinin karanlık bir bölümünü incelikli bir şekilde ele alıyor ve Murphy, hemen hakların hâlâ mevcut olduğunu öğrenip projeyi başlatmak için çalışmalara başladı.

Filmden ilk fragman ise geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Small Things Like These, kasım ayında beyazperdedeki yerini alacak.


Etiketler: #Oppenheimer #Small Things Like These #cillian murphy

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