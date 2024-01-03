David Fincher'ın 'Mindhunter' dizisine dönme ihtimali var!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 20:03

Güncelleme: 03.01.2024 - 20:03

Ünlü yönetmen David Fincher, geçtiğimiz şubat ayında "Mindhunter" dizisinin üçüncü sezon için yeniden başlatılmayacağını belirtmişti. Ancak, başrol oyuncusu Holt McCallany, Awards Daily aracılığıyla yaptığı açıklamada Fincher'ın bu konuda geri adım atmaya hazırlandığını dile getirdi.

McCallany, Fincher'ın "Mindhunter" ile ilgili düşündüklerine dair, "David'in bunu düşündüğünü duydum. Geri geleceğini söylemiyorum. Ama şunu söylüyorum ki, eğer geri gelirse, ben de onunla birlikte geri geleceğim. Bunu bankaya götürebilirsiniz ama bu David'in ne yapmak istediğine bağlı. Sadece bunu düşünmesi bile umut verici bir işaret." dedi.

Dizi, seri katillerin profillerini oluşturarak tarihin en kötü katillerinin zihinlerini araştıran ajanları konu alıyor. "Mindhunter", Fincher'ın sinematografik tarzını yansıtan, şaşırtıcı, yaratıcı ve merak uyandırıcı bir dizi olarak izleyici kitlesi kazandı.

Fincher, dizinin ikinci sezonunun ilk üç bölümünü yönetmişti. Önceki açıklamalarında dizinin yeterince geniş bir izleyici kitlesi elde edemediğini ifade etmişti.

Öte yandan, Fincher'ın bir sonraki projesinin Netflix'in popüler dizisi "Squid Game"in film versiyonu olabileceği de gündemde. Geçen yıl yapılan haberlere göre Fincher, bu projeye yönetmen olarak imza atmaya yakın olduğu belirtilmişti. Hayranlar, "Mindhunter"ın geri dönebileceği umudunu taşırken, Fincher'ın yeni projeleri de büyük bir merakla bekleniyor.