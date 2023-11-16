David Fincher, Brad Pitt ile neden The Killer'da bir araya gelemediklerini anlattı...

Yayınlanma: 16.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 16.11.2023 - 00:00

David Fincher, yeni Netflix filmi "The Killer" için Brad Pitt ile tekrar bir araya gelmemesinin ve neden Michael Fassbender'ın seçildiğinin nedenlerini açıkladı. Film, başarısız bir görevin ardından dünya çapında bir yolculuğa çıkan bir suikastçının hikayesini anlatıyor. Pitt, Fincher'ın önceki filmlerinde başarılı performanslara imza atmış olsa da, bu sefer Fassbender'ın seçilmesine neden olan özel bir durum vardı.

2008'de Fincher, Pitt'e "The Killer"ı teklif ettiğinde, Pitt filmde yer almak istemediğini belirtti. Fincher, Pitt'in karakterin nihilistik özelliklerini ağır bulduğunu ifade ederken, yıllar sonra Michael Fassbender'ın bu rol için neden seçildiğini anlattı.

Fincher, Pitt'in rolü kabul etmemesinin ardından senaryo üzerinde çalışırken Fassbender'ı düşündüğünü ve ona senaryoyu gönderdiğini söyledi. Fassbender, kısa süre sonra projeyi kabul etti. Fincher'a göre, Fassbender'ın karakterin özelliğini benimsemek konusundaki yetenekleri ve önceki deneyimleri, onu bu karmaşık ve karanlık karakteri canlandırmak için mükemmel kıldı.

Brad Pitt'in yerine Michael Fassbender'ın seçilmesi, filmdeki derinlik ve karmaşıklığı vurgulayabilecek bir oyuncu bulma çabasının bir sonucudur. Her iki oyuncu da kariyerlerinde çeşitli rollerde başarı elde etmiş olsa da, belirli bir karakterin özelliklerini benimsemek ve ona hayat vermek konusundaki oyunculuk tercihleri, bu tür kararların arkasındaki düşünce sürecini yansıtır.