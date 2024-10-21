'Deadpool & Wolverine' 636,3 milyon dolarla 'Barbie'yi geçti

Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:39

Güncelleme: 21.10.2024 - 13:39

Marvel Stüdyoları ve Disney'in tüm zamanların en yüksek hasılat yapan R-rated filmi Deadpool & Wolverine, gişede durmak bilmiyor. 13. hafta sonunda Shawn Levy'nin yönettiği, Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı film, ABD gişesinde Warner Bros'un Barbie'sini (636,2 milyon dolar) geçerek 636,3 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek hasılat yapan 12. filmi oldu.

Box Office Mojo'ya göre Barbie 185 gün vizyonda kalırken Deadpool & Wolverine bu başarıyı 87 günde tamamladı.

1 milyar 446 milyon doların üstünde hasılat elde eden Barbie, dünya çapında hala önde. "Barbie" tüm zamanların en çok kazanan 15. filmi konumundayken, "Deadpool & Wolverine" 1 milyar 336 milyon dolarla 20. sıraya yerleşti

Disney/Pixar'ın Inside Out 2'sinden (652,9 milyon dolar) sonra yılbaşından bu yana en yüksek hasılatı elde eden ikinci film olan Deadpool & Wolverine, dünya çapında ve yurt içinde (441 milyon dolar, 211 milyon dolar) R sınıfı bir film için en büyük açılış dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi rekor kırdı. Bu, Levy, Reynolds ve Jackman'ın kariyerlerindeki en büyük yerel ve küresel gişe açılışları oldu. D&W bir X-Men filmi için en büyük açılış, Temmuz ayının en büyük yurt içi gişe açılışı ve sayısız diğer ölçüt oldu.