Hayranlarına müjde! John Wick evreni genişliyor: Yeni dizi ve film geliyor

Yayınlanma: 06.08.2024 - 10:32

Güncelleme: 06.08.2024 - 10:32

Başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı dört filmlik John Wick evreni, önce "The Continental" adlı dizi ve 2025 yılında izleyici ile buluşacak "Ballerina" filmi ile genişlemişti. Serinin devam edip etmeyeceği merak edilirken, hayranları sevindiren bir haber geldi. Lionsgate, "John Wick: Under The High Table" adındaki dizinin izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

Dizinin yapımcılığını Keanu Reeves ve yönetmen Chad Stahelski üstlenecek. Stahelski, dizinin ilk bölümünü de yönetecek. Reeves'in dizide rol almayacağı, ancak projenin şekillenmesinde söz sahibi olacağı belirtildi.

DİZİNİN KONUSU

"John Wick: Under The High Table" adlı dizi, "John Wick: Chapter 4"ün kaldığı yerden hikayeye devam edecek. John Wick, High Table dünyasını hassas bir konumda bırakmıştır ve serinin sadık karakterlerinden bazıları eski dünya düzenine bağlı kalırken, yeni karakterlerden oluşan bir grup kendilerine bir isim yapmaya çalışacaktır. Dizinin, "yeni ve eskiyi bir araya getirip Wick evrenini yeni bir çağa taşıyacağı" ifade edildi.

BALLERINA FİLMİ İÇİN GERİ SAYIM

John Wick spin-off'u "Ballerina" filmi için ise geri sayım devam ediyor. Filmin başrolünde Ana de Armas yer alıyor. Bu genişlemelerle birlikte, John Wick evreni hayranlarını daha fazla aksiyon ve heyecan bekliyor.