Hayranlarına müjde! John Wick evreni genişliyor: Yeni dizi ve film geliyor
Aksiyon serileri Matrix ve John Wick ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı John Wick serisi dizi oluyor.
Başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı dört filmlik John Wick evreni, önce "The Continental" adlı dizi ve 2025 yılında izleyici ile buluşacak "Ballerina" filmi ile genişlemişti. Serinin devam edip etmeyeceği merak edilirken, hayranları sevindiren bir haber geldi. Lionsgate, "John Wick: Under The High Table" adındaki dizinin izleyiciyle buluşacağını duyurdu.
Dizinin yapımcılığını Keanu Reeves ve yönetmen Chad Stahelski üstlenecek. Stahelski, dizinin ilk bölümünü de yönetecek. Reeves'in dizide rol almayacağı, ancak projenin şekillenmesinde söz sahibi olacağı belirtildi.
DİZİNİN KONUSU
"John Wick: Under The High Table" adlı dizi, "John Wick: Chapter 4"ün kaldığı yerden hikayeye devam edecek. John Wick, High Table dünyasını hassas bir konumda bırakmıştır ve serinin sadık karakterlerinden bazıları eski dünya düzenine bağlı kalırken, yeni karakterlerden oluşan bir grup kendilerine bir isim yapmaya çalışacaktır. Dizinin, "yeni ve eskiyi bir araya getirip Wick evrenini yeni bir çağa taşıyacağı" ifade edildi.
BALLERINA FİLMİ İÇİN GERİ SAYIM
John Wick spin-off'u "Ballerina" filmi için ise geri sayım devam ediyor. Filmin başrolünde Ana de Armas yer alıyor. Bu genişlemelerle birlikte, John Wick evreni hayranlarını daha fazla aksiyon ve heyecan bekliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın 'ev zencisi' tanımı ne anlama geliyor?
- 'Uygunsuz ortam' yarattığı gerekçesiyle men edildi
- Son ankette fark açıldı!
- Görüşme sonrası Bakan Uraloğlu'ndan açıklama!
- Altın madalyalı yüzücü parkta uyudu!
- ‘Esas beni darbettiler, bebeğim yere düştü’
- 'Ne memlekete ne de şehirlerimize hayır gelmez'
- Kıtır kıtır biber turşusu tarifi...
- Instagram yasağının günlük maliyeti ne kadar?
- Mekânda yer bulamayınca çalışanlara gözaltı!