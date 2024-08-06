Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese'den büyük prodüksiyonlu filmlere veda

Son olarak "Dolunay Katilleri" filmiyle gündeme gelen ödüllü yönetmen Martin Scorsese, büyük prodüksiyonlu filmlere veda ediyor. Usta yönetmen, son röportajında yeni kararını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:38
Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese'den büyük prodüksiyonlu filmlere veda
Abone Ol google-news

Oscar ödüllü usta yönetmen Martin Scorsese, son filmi "Dolunay Katilleri" (Killers of the Flower Moon) ile büyük prodüksiyonlu filmlere veda ediyor. Scorsese, New York'taki Jacob Burns Film Merkezi'nde katıldığı bir soru-cevap etkinliğinde, bundan sonra büyük ölçekli projeler yapmak istemediğini ifade etti.

"ARTIK BÜYÜK PROJELER YAPMAK İSTEMİYORUM"

Scorsese, etkinlikte yaptığı açıklamada, pek çok ekstra içeren büyük bir film yapmayı planlamadığını belirtti. Yönetmen, "Boardwalk Empire" ve "Vinyl" projelerinde olduğu gibi sadece pilot bölümü değil, baştan sona tamamen yönetmek istediği sınırlı bir dizi üzerinde çalışmak istediğini söyledi.

YENİ PROJE HAKKINDA SORU İŞARETLERİ

Bu karar, David Grann'in "The Wager" kitabından uyarlanacak ve Leonardo DiCaprio'nun başrolde oynayacağı yeni film projesi hakkında soru işaretleri yarattı. Scorsese'nin büyük prodüksiyonlara veda etmesi, sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı.


Dolunay Katilleri haberleri martin scorsese haberleri

İlgili Haberler

DiCaprio'nun yeni projesi belli oldu... Yönetmen koltuğunda Martin Scorsese yer alıyor!

DiCaprio'nun yeni projesi belli oldu... Yönetmen koltuğunda Martin Scorsese yer alıyor!
Martin Scorsese, Brendan Fraser'ın performansını övüyor: 'Mükemmel bir oyunculuk'

Martin Scorsese, Brendan Fraser'ın performansını övüyor: 'Mükemmel bir oyunculuk'"
Taxi Driver'dan The Irishman'a: Martin Scorsese'nin IMDb'ye göre en iyi filmleri...

Taxi Driver'dan The Irishman'a: Martin Scorsese'nin IMDb'ye göre en iyi filmleri...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler