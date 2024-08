Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese'den büyük prodüksiyonlu filmlere veda

Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:38

Güncelleme: 06.08.2024 - 09:38

Oscar ödüllü usta yönetmen Martin Scorsese, son filmi "Dolunay Katilleri" (Killers of the Flower Moon) ile büyük prodüksiyonlu filmlere veda ediyor. Scorsese, New York'taki Jacob Burns Film Merkezi'nde katıldığı bir soru-cevap etkinliğinde, bundan sonra büyük ölçekli projeler yapmak istemediğini ifade etti.

"ARTIK BÜYÜK PROJELER YAPMAK İSTEMİYORUM"

Scorsese, etkinlikte yaptığı açıklamada, pek çok ekstra içeren büyük bir film yapmayı planlamadığını belirtti. Yönetmen, "Boardwalk Empire" ve "Vinyl" projelerinde olduğu gibi sadece pilot bölümü değil, baştan sona tamamen yönetmek istediği sınırlı bir dizi üzerinde çalışmak istediğini söyledi.

YENİ PROJE HAKKINDA SORU İŞARETLERİ

Bu karar, David Grann'in "The Wager" kitabından uyarlanacak ve Leonardo DiCaprio'nun başrolde oynayacağı yeni film projesi hakkında soru işaretleri yarattı. Scorsese'nin büyük prodüksiyonlara veda etmesi, sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı.