Yayınlanma: 28.08.2024 - 23:22

Güncelleme: 28.08.2024 - 23:22

İhsan Taş imzası taşıyan Dedemin Gözyaşları filmi kısa süre sonra vizyona girecek. Yaprak Dökümü dizisinin Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'ün başrolde yer aldığı Dedemin Gözyaşları filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Dedemin Gözyaşları filminin konusu ne, oyuncuları kim? Dedemin Gözyaşları filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

DEDEMİN GÖZYAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Mustafa, anne ve babasını henüz bebekken bir trafik kazasında kaybeder. Bu durum üzerine Mustafa, küçük ve şirin bir sahil kasabasında yaşayan dedesi Kema tarafından sevgiyle büyütülür. Torunu ile mutlu bir yaşam süren Kemal'in hayatı, 10 yaşında olan Mustafa'nın lösemiye yalanmasıyla alt üst olur. Torununu hayatta tutabilmek için her şeyi yapmaya hazır olan Kemal, olağanüstü bir mücadeleye girişir.

DEDEMİN GÖZYAŞLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Halil Ergün

Erkan Petekkaya

Ali Kürşat Uzun

Cem Kılıç

Seda Tosun

Elif Kaya

Turgay Tanülkü

Sinem Yıldırım

Ali İpin

Aliye Uzunatağan

Kubilay Eraslan

Eylül Akdağ

Kıvanç Erkan

Elif Güçkıran

Sinan Bengier

Hüseyin Elmalıpınar

Can Kolukısa

Yavuz Karakaş

Emrah Doğan

Evrim Polat

DEDEMİN GÖZYAŞLARI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Dedemin Gözyaşları filmi 20 Eylül 2024 tarihinde beyazperdedeki yerini alacak.