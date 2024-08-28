Dedemin Gözyaşları filminin konusu ne, oyuncuları kim? Dedemin Gözyaşları filmi ne zaman vizyona girecek?
Kısa süre sonra izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Dedemin Gözyaşları filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Dedemin Gözyaşları filminin konusu ne, oyuncuları kim? Dedemin Gözyaşları filmi ne zaman vizyona girecek?
İhsan Taş imzası taşıyan Dedemin Gözyaşları filmi kısa süre sonra vizyona girecek. Yaprak Dökümü dizisinin Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'ün başrolde yer aldığı Dedemin Gözyaşları filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Dedemin Gözyaşları filminin konusu ne, oyuncuları kim? Dedemin Gözyaşları filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
DEDEMİN GÖZYAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Mustafa, anne ve babasını henüz bebekken bir trafik kazasında kaybeder. Bu durum üzerine Mustafa, küçük ve şirin bir sahil kasabasında yaşayan dedesi Kema tarafından sevgiyle büyütülür. Torunu ile mutlu bir yaşam süren Kemal'in hayatı, 10 yaşında olan Mustafa'nın lösemiye yalanmasıyla alt üst olur. Torununu hayatta tutabilmek için her şeyi yapmaya hazır olan Kemal, olağanüstü bir mücadeleye girişir.
DEDEMİN GÖZYAŞLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Halil Ergün
Erkan Petekkaya
Ali Kürşat Uzun
Cem Kılıç
Seda Tosun
Elif Kaya
Turgay Tanülkü
Sinem Yıldırım
Ali İpin
Aliye Uzunatağan
Kubilay Eraslan
Eylül Akdağ
Kıvanç Erkan
Elif Güçkıran
Sinan Bengier
Hüseyin Elmalıpınar
Can Kolukısa
Yavuz Karakaş
Emrah Doğan
Evrim Polat
DEDEMİN GÖZYAŞLARI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Dedemin Gözyaşları filmi 20 Eylül 2024 tarihinde beyazperdedeki yerini alacak.
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