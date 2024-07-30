Denden Grubu’ndan Şebnem Ferah'a: Seni özledik, sahnelere geri dön

Türk Rock grubu Denden, uzun süredir sahnelerden uzak olan Şebnem Ferah'a çağrıda bulundu. Grup, Şebnem Ferah'a “Seni özledik, sahnelere geri dön” diye seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 14:28
Denden Grubu’ndan Şebnem Ferah'a: Seni özledik, sahnelere geri dön
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Türk Rock gruplarından Denden, sahnelere uzun süredir ara veren Şebnem Ferah için sosyal medya hesabından anket yaptı.

Ankette grubun takipçilerine, “En çok kimin canlı performansını özlediniz” sorusu yöneltildi. Ankete katılanlar açık ara “Şebnem Ferah” yanıtını verdi. 

Sonuç üzerine grup adına değerlendirmede bulunan Grup Şefi Eren Yaşar, “Biz de Şebnem Ferah'ı çok özledik. Onun canlı performansını yeniden dinlemeyi çok istiyoruz. O gerçek anlamda Türk Rock'ın kraliçesi. Hakettiği tacın gereği olarak, bizi daha fazla kendisinden mahrum etmemesini istiyoruz. Yakında biz de Şebnem şarkılarından oluşan medley-coverımızı yayınlayacağız” dedi.

İMZA KAMPANYASI DÜZENLEDİLER

Ferah'ın geçen günlerde sahneye çıkması için kendisine yapılan 2 milyon dolarlık teklifi reddettiği iddia edilmişti. Ferah'ın uzun süre sahnelerden uzak olması sevenlerini çeşitli kampanyalarla çağrıda bulunmaya zorluyor. Bazı Ferah hayranları, Change.org'ta imza kampanyası düzenleyerek, Ferah'a yeni albüm çalışması yapması ve sahneye çıkması çağrısında bulunuyor. 


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