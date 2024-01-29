Teoman'dan Şebnem Ferah yorumu: 'Delinin tekidir'

Yayınlanma: 29.01.2024 - 11:28

Güncelleme: 29.01.2024 - 11:28

Rock yıldızı Teoman, Emre Yücelen’in YouTube kanalında yayınlanan “Emre Yücelen ile Stüdyo Sohbetleri” programına konuk oldu.

ŞEBNEM FERAH İTİRAFI

Şebnem Ferah hakkındaki soruyu yanıtlayan Teoman, "Çok sevdiğim, gurur duyduğum bir arkadaşımdır. Müzikal tarafta inanılmaz derece detaycı, en yüksek performansı sergilemek isteyen ve en iyi şekilde sahneye aktarmak isteyen delinin tekidir. O abartılıdır. Müzikalite olarak en üst sınırda bir seviyeyi ister. Ben öyle değilimdir. Ben eğlenirim. Onun gibi insanların hayatı daha zor oluyor" dedi.

"MÜZİKTEN SOĞUMUŞTUM"

Kendi hayatıyla ilgili de konuşan Teoman, "Çok çalışkan biriyim. 44 yaşıma geldiğimde müzikten soğumuştum. Rock yıldızlığı biraz da lanettir. Yüksek seviyede yaşadığınız için artık küçük seviyelerden mutluluk duymazsınız. Bu laneti yaşarsınız. O zaman ne bir ailem ne çocuğum vardı. Şu an kendimi rasyonel biri yapmaya çalışıyorum. Benim gibi düşünenlere ayaklarını biraz daha sağlam basmalarını öneriyorum. Benim gibi olmasınlar” ifadelerini kullandı.



