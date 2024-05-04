Denis Villeneuve 'Dune' devam filimden önce başka bir projede çalışacak...

Yayınlanma: 04.05.2024 - 20:27

Güncelleme: 04.05.2024 - 20:27

Denis Villeneuve'un "Dune: Bölüm II"ye başlamadan önce çekeceği bir sonraki filmi hakkında bazı bilgiler geliyor. Villeneuve bir sonraki projesinin "daha küçük bir film" olacağını ima ediyor ve "Mesih" adlı film için Arrakis dünyasına ara vereceği söyleniyor. Ancak, bu film "yakın zamanda gerçekleşmeyecek".

Bu daha küçük film hakkında kesin bir bilgi olmasa da, Villeneuve'un önceki çalışmalarına benzer bir tarza sahip olabileceği düşünülüyor. Özellikle "Enemy" ve "Prisoners" gibi filmler, Villeneuve'un daha önceki işlerinin boyut ve kapsam açısından daha küçük olduğunu gösteriyor.

Bazı spekülasyonlar, Villeneuve'un Annie Jacobsen'in kurgusal olmayan kitabı "Nuclear War: A Scenario"nun uyarlamasını yapabileceğini öne sürüyor. Ancak, Villeneuve'un planı her zaman "Dune: Bölüm II"nden sonra "Mesih"ten önce bir proje çekmekti. "Nükleer Savaş"ın senaryosunun henüz yazılmadığı belirtiliyor.

Villeneuve geçtiğimiz günlerde üç potansiyel projesi olduğunu açıkladı: "Cleopatra", "Rendezvous with Rama" ve "zamana duyarlı" bir projenin yanı sıra "gizli" bir film. Bu projeler arasından hangisinin Villeneuve'un "daha küçük bir film" olarak adlandırdığı proje olduğu henüz net değil.