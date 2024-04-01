Denis Villeneuve'un gizli projesi bir sonraki James Bond filmi mi?

Yayınlanma: 01.04.2024 - 19:51

Güncelleme: 01.04.2024 - 19:51

Denis Villeneuve'un bir sonraki James Bond filmi olan "gizli proje" üzerinde çalıştığına dair söylentiler devam ediyor. Bir hafta önce, Bond serisi hakkında bilgilere erişimi olduğu bilinen bir hayran, Villeneuve'un "gizli film"inin aslında bir sonraki Bond filmi olduğunu ima etti. Ancak, Villeneuve'un temsilcisi bu iddiayı reddetti ve şu anda Bond 26'yı yönetme planlarının olmadığını belirtti.

Son günlerde Daily Mail'in "özel" bir haberinde, Villeneuve'un gerçekten bir sonraki Bond'u yöneteceği iddia edildi. Ayrıca, bir sonraki "Bond kızı"nın Sydney Sweeney veya Zendaya veya her ikisinin olduğu öne sürüldü.

Özellikle Nisan 2023'te, Villeneuve'un Bond'u yöneteceği söylentileri interneti doldurdu. Ancak, bu iddiaların güvenilirliği konusunda kesin bir kanıt bulunmamakta.

Villeneuve daha önce "Happy Sad Confused" podcast'inde, kendisinin bir Bond filmi yönetmek isteyeceğini ifade etmişti. Ancak, Daniel Craig'in Bond rolündeki son filmi "No Time to Die" için teklif aldığında, Villeneuve "Dune" projesini tercih etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Villeneuve, "masada dört projesi" olduğunu doğruladı. Bunlar arasında "Dune: Messiah", "Rendezvous with Rama" ve Krysty Wilson-Cairns tarafından yazılan "Cleopatra" bulunuyor. Ancak, dördüncü proje hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor.