İngiliz oyuncuya teklif edildi, Yeni James Bond kim olacak?
Daniel Craig'in James Bond karakterine veda etmesinin ardından İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson'a teklif gittiği ortaya çıktı.
Daniel Craig'in James Bond rolüne veda etmesinin ardından ikonik rolü kimin oynayacağı gündem olmaya devam ediyor. İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson'a, "James Bond" olması için teklif götürüldüğü açıklandı. Oyuncunun ne cevap verdiği bilinmiyor.
Sosyal medyadaki söylentiler, Johnson'ın rolü kabul ettiğini doğrular nitelikte ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Daniel Craig 16 sene boyunca, beş filmde Bond karakterini canlandırdı. Taylor-Johnson rolü kabul ederse 26'ncı Bond filminde rol almış olacak.
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