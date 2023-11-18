Denis Villeneuve'un yönettiği Dune: Bölüm 2, vizyon tarihinde değişiklik yaptı...

Yayınlanma: 18.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 00:00

Warner Bros, Dune: Bölüm 2'nin vizyon tarihini güncelledi ve film, orijinal planlanan tarihten daha erken bir tarihe çekildi. Denis Villeneuve'un yönettiği devam filmi, 15 Mart 2024'te sinemaseverlerle buluşacak.

Orijinal plana göre Kasım 2023 tarihinde gösterime girmesi planlanan Dune: Bölüm 2, önceki tarihinden birkaç hafta önce, 1 Mart 2024'te vizyona girecek. Bu tarih değişikliği, SAG-AFTRA grevinin sona ermesinin ardından geldi ve oyuncuların projelerini tanıtmak için serbest bırakılmasının ardından yapıldı.

Denis Villeneuve'un yönettiği devam filminde, Timothée Chalamet'in canlandırdığı Paul Atreides'in Harkonnen Hanesi'nden intikam alışını ve Arrakis'i Fremenler için özgürleştirme çabalarını konu alacak. Oyuncu kadrosunda Timothée Chalamet'in yanı sıra Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Florence Pugh, Austin Butler ve Christopher Walken gibi isimler bulunuyor.

Dune: Bölüm 2'nin yeni vizyon tarihi, filmi açılış hafta sonunda tek yeni proje haline getiriyor. Bu değişiklik, film için daha avantajlı bir gişe performansı elde etme potansiyelini artırabilir. Ayrıca, Dune: Bölüm 2'nin HBO Max'te eşzamanlı olarak yayınlanmayacak olması, sinemaya gitmeye teşvik edebilir.