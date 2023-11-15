Moana'nın canlı aksiyon filmi için çekimler başlıyor: Dwayne Johnson açıkladı!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 21:33

Güncelleme: 15.11.2023 - 21:33

Dwayne "The Rock" Johnson, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2016 Disney animasyon filmi Moana'nın canlı aksiyon uyarlaması için çekimlere başlayacağını doğruladı. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'da konuşan Johnson, "Çekimlerine başlayacağım bir sonraki projem Moana'nın canlı aksiyon versiyonu" dedi.

Johnson, Maui karakterini yeniden canlandıracağını ve projenin yönetmenliğini "inanılmaz" Hamilton yönetmeni Thomas Kail'in üstleneceğini açıkladı. Ayrıca, animasyon versiyonunda yer alan orijinal müzikler için Lin Manuel-Miranda'nın geri döneceğini belirtti.

Oyuncu, "Ben gerçek hayattaki Maui'yim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Bu konuda çok heyecanlıyım" dedi. Johnson, projenin 27 Haziran 2025'te sinemalarda olması planlandığını da paylaştı.

Ayrıca, Moana'nın güzellik, kültür ve güç temasını taşıdığını vurgulayarak, Disney ile ortaklık kurmaktan ve hikayeyi müzik ve dans aracılığıyla anlatmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Projeyi duyururken Johnson, "Büyükanne Tala, müzik, dans, Te Fiti, domuz Pua, köy" ve "güzel, güçlü okyanus" gibi karakterlerin geri döneceğini söz verdi. Moana'nın animasyon versiyonundaki şarkılardan biri olan "You're Welcome"ı canlı olarak söyleyen Johnson, projenin hayranları için heyecan verici bir gelişme olduğunu belirtti.