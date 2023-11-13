Denis Villeneuve'ün Cleopatra filminde Zendaya ve Timothée Chalamet bir araya gelecek...

Yayınlanma: 13.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 00:00

Dune serisinin yönetmeni Dennis Villeneuve'dan yeni bir film bekleniyor. Başroller ise yeniden Zendaya ve Timothee Chalamet olacak gibi...

Worl of Real tarafından yayımlanan habere göre; Denis Villeneuve'ün bir sonraki filmi, Sony Pictures için çekeceği "Cleopatra" olacak gibi görünüyor. Senaryo, David Scarpa tarafından yazılacak ve Stacey Schiff'in çok satan kitabına dayanacak. Filmin prodüksiyonunun 2024 yılında başlaması bekleniyor.

Hikaye, Kleopatra'nın baştan çıkarıcı bir kadın olarak yeteneklerini kullanarak iktidara yükselişine odaklanacak. Bu yeni Cleopatra filmi, Joseph L. Mankiewicz'in yönettiği ve Elizabeth Taylor'ın başrolünde oynadığı 1963 yapımı Cleopatra filmiyle benzerlik göstermeyebilir.

Denis Villeneuve, bir röportajda, "Kleopatra"nın hayatını konu alan bir tarihi film projesi üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Ancak, projenin "Dune"un ikinci bölümünden önce veya sonra çekileceğine dair belirsizlik bulunmaktaydı.

Daniel Richtman'ın kaynaklarına göre, bu yeni Cleopatra filmi için Zendaya'nın Mısır'ın genç kraliçesi rolünü üstlenme teklifi aldığı ve bu teklifi kabul ettiği iddia ediliyor. Ayrıca, Timothée Chalamet'e Octavius rolü teklif edilmiş ve Sezar için Daniel Craig düşünülmektedir. Filmin senaryosunun "politik bir gerilim" olacağı belirtiliyor. David Scarpa, senaryonunun kirli, kanlı, suikastlarla dolu, iki saatlik bir politik gerilim olacağını söylemiş ve "Bu filmin gideceğini düşündüğümüz yönün tam tersine gidiyor" ifadesini kullanmıştı.

Bu projenin başarılı olması durumunda, yeni Cleopatra filmi, tarihî bir figürün hayatına dair modern bir yaklaşım sunarak izleyicilere farklı bir bakış açısı sunabilir.