Dev canavarların büyük hikayesi devam ediyor: 'Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk'tan ilk fragman geldi!
Adam Wingard imzalı Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk filminden ilk fragman geldi...
"Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk", Godzilla ve Kong'un büyük hesaplaşmasının ardından dünyamızı saklı, keşfedilmemiş devasa bir tehditle karşı karşıya getiriyor. İki ikonik canavarın varlığına meydan okuyan yeni bir macera izleyicilere sunulacak.
Film, Godzilla ve Kong'un geçmişlerini, kökenlerini, Kafatası Adası'nın ve ötesinin gizemlerini derinlemesine araştırırken, bu olağanüstü varlıkların insanlığa bağlayan efsanevi savaşı da ortaya çıkaracak.
"Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk"un yönetmenliğini Adam Wingard üstlenirken, senaryo Terry Rossio, Simon Barrett ve Jeremy Slater tarafından kaleme alındı. Başrollerde Rebecca Hall ve Brian Tyree Henry'in yanı sıra Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns ve Fala Chen de yer alıyor.
Filmin görüntü yönetmenliğini Godzilla vs. Kong'un da görüntü yönetmeni olan Ben Seresin yaparken, yapımcılığını Mary Parent, Alex Garcia, Eric Mcleod, Thomas Tull, Jon Jashni ve Brian Rogers üstleniyor.
Film, 12 Nisan 2024 tarihinde vizyona girecek.
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