Boğaziçi Film Festivali'nde heyecan dorukta: 20 kısa film ve 10 belgesel yarışacak

Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:59

Güncelleme: 30.11.2023 - 14:59

Boğaziçi Film Festivali, Kısa Film ve Belgesel Yarışması kapsamında 20 kısa film ve 10 belgeseli seyirciyle buluşturacak. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğu, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ve Türkmedya'nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleştirilecek.

Kısa Ulusal Kurmaca Yarışması'nda şu filmler yer alacak:

"Apartman Boşluğu" - Can Baran

"Ayakkabı" - Sertaç Bozkurt

"Elma" - Mehmet Acaruk

"Fotoğraf" - Resul Aşlak

"Hayırlı Olsun Ziyareti" - Muaz Güneş

"Karatavuk" - Zeynep İncetekin

"Kurdun Kutusu" - Uğur Savaş

"Mesken" - Murat Berber

"Selvi Uykusu" - Süleyman Civliz

"Zemberek" - Recep Çavdar

Kısa Uluslararası Kurmaca Yarışması'nda ise şu filmler gösterilecek:

"Cross My Heart and Hope To Die" - Sam Manacsa (Filipinler)

"File" - Sonia K. Hadad (İran)

"Highway of a Broken Heart" - Nikos Kyritsi (Yunanistan)

"Late Winter" - Jasna Safic (Hırvatistan)

"My Little Daddy" - Mahaut Adam (Fransa)

"Rites" - Damian Vondrasek (Çek Cumhuriyeti)

"The Death Mess" - David Da Costa (Portekiz)

"The Real Truth About the Fight" - Andrea Slavicek (Hırvatistan)

"The Script" - Aleksandra Kardalevska (Makedonya)

"Silhouette" - Savva Dolomanov (Çek Cumhuriyeti)

Ulusal Belgesel Yarışması'nda şu filmler yer alacak:

"Bilinen Son Kıyamet" - Enes Hakan Tokyay

"Game Over" - Saeid Mayahy

"Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zamanı" - Tuba Deniz

"Hayatımın En Güzel Günü" - Semih Sağman

"Hep Otuz Yaşında" - Murat Pay

"Kedi Adam" - Seyid Çolak

"Meryem" - Kırk Serhan Doğan

"Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı" - Behçet Güleryüz

"Sinema Hakikatinin İçinde Uzun Bir Yolculuk: Necip Sarıcı" - Mehmet Güreli

Festivalin kısa film kategorilerinde birinci seçilen filme 50 bin lira değerindeki Ahmet Uluçay Kısa Film Büyük Ödülü verilecek. Belgesel kategorisinde en iyi ulusal belgesel 50 bin lira, her kategorinin en iyi filmi de 30 bin lira ile ödüllendirilecek. Ulusal Kısa Kurmaca Yarışması'nda bir filme İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü de takdim edilecek.