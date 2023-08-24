Devlet Opera ve Balesi yeni genel müdürünü arıyor!
Kültür sanat dünyası yeni sezona hazırlanırken yeni atamaların olması da kaçınılmazdı hiç kuşkusuz. Devlet Tiyatroları’ndaki Tamer Karadağlı ataması sanat camiasını çok kızdırdı. Ama aldığımız bilgilere göre Devlet Opera ve Balesi’ndeki sanatçıları sevindiren bir gelişme oldu.
Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’nün Tan Sağtürk’e teklif edildiği öğrenildi. Telefonla ulaştığımız ve teklifi doğrulayan Sağtürk, “Değerlendirme sürecindeyim” cevabını verdi. Sağtürk teklifi kabul ederse Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür olacak.
Hâlâ sanatın en önemli dalı olan opera ve baleyi tartışanlara gelince, onlara verilecek en güzel cevap geçmişte, Devlet Opera ve Balesi’ne adını yazdıran isimlerdir hiç kuşkusuz; Muhsin Ertuğrul, Cüneyt Gökçer, Aydın Gün, Gürer Aykal, Rengim Gökmen, Meriç Sümen... Unutulmasın diye!
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