Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Tamer Karadağlı'ya ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan oyuncu Tamer Karadağlı'yı ziyaret etti. Ersoy, yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 16:54
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Tamer Karadağlı'ya ziyaret
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'ni ziyaret etti.

ERSOY'A KARADAĞLI EŞLİK ETTİ

Bakan Ersoy'a, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı eşlik etti.

Bakan Ersoy, yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı ve kostüm hazırlık çalışmalarını inceledi.

Bakan Ersoy, sanatçı seçimlerini de izledi.


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