Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Tamer Karadağlı'ya ziyaret
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan oyuncu Tamer Karadağlı'yı ziyaret etti. Ersoy, yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'ni ziyaret etti.
ERSOY'A KARADAĞLI EŞLİK ETTİ
Bakan Ersoy'a, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı eşlik etti.
Bakan Ersoy, yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı ve kostüm hazırlık çalışmalarını inceledi.
Bakan Ersoy, sanatçı seçimlerini de izledi.
Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Devlet tiyatroları Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
En Çok Okunan Haberler
-
- MEB'den 'okul kıyafeti' kararı
- Motorine dev zam geldi!
- Borsada ‘sızıntı’ vurgunu
- Adalar’a talan kapıda
- Sayıştay’ın sakladığı milyonluk usulsüzlük
- Eski MHP ilçe başkanı öldürüldü
- 'Öğrencilere vergisiz telefon' açıklaması
- 5 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü!
- Feci kazanın nedeni belli oldu!
- Devlet Tiyatrosu’nda gelenekler çiğnendi