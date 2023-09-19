Dibeklihan'da Zeynep Oral ile söyleşi
Gazetemizin yazarı Zeynep Oral, yarın Dibeklihan'da söyleşi ve imza etkinliğine katılacak.
Gazetemizin yazarı Zeynep Oral, yarın (20 Eylül) saat 20.30'da Muğla, Bodrum, Dibeklihan'da söyleşi ve imza etkinliğine katılacak.
Oral, İnkilâp Yayınları tarafından yeniden basılan "O Büyülü İnsanlar" kitabını imzalayacak. Ardından Fatih Bozoğlu moderatörlüğünde söyleşi yapacak.
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