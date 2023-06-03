Zeynep Oral'a 'Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü'

Yayınlanma: 03.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 03:00

Ödüller; gazeteci-yazar, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kurucularından yönetim kurulu üyesi ve gazetemizin yazarı Zeynep Oral’a ve Nâzım Hikmet’in eşi Vera Tulyakova’nın kızı, tiyatro bilimcisi, Anna Anatolyevna Stepanova’ya 3 Haziran akşamı düzenlenecek törenle verilecek.

HEYECAN!

Konuyla ilgili görüşünü aldığımız Oral şu ifadelere yer verdi: “Moskova Nâzım Hikmet Vakfı’nın bu yıl ‘Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü’nü Rusya’da Nâzım Hikmet’in eşi Vera Tulyakova’nın kızı, tiyatro bilimci ve Prof. Anna Anatolyevna Stepanova’ya, Türkiye’den ise bana vermesi, öyle böyle değil, beni sonsuz sevindirdi. Neden mi?

Her şeyden önce bu ödülün Nâzım Hikmet adını taşıması bile, beni heyecanlandırmaya ve yanaklarımın kızarmasına yetiyor.

Ödülün gerekçesi, verilme nedeni açıklanırken iki konuya vurgu yapılıyor: ‘Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel bağların gelişmesine’ ve ‘Nâzım Hikmet’in edebi mirasının korunmasına yönelik katkılarından ötürü’ deniyor. Türkiye’de Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın kurucularındanım ve ilk günden bu yana yönetim kurulunda çalışmaktayım. Yurtiçinde ve yurtdışında Nâzım üzerine sayısız konuşma yaptım, yapmaktayım. Ancak 1991’de vakfımızı kurmadan önce de - özellikle 80 darbesinden sonra- gerek Türkiye Yazarlar Sendikası gerek yine kurucusu olduğum ve uzun süre başkanlığını yaptığım Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Derneği’nde, son on yıldır da PEN Yazarlar Derneği’nde bu kriterler doğrultusunda, ‘kültürel bağlar’ konusunda çok çalıştım ve çalışmaktayım.

‘BÜYÜK BİR KIVANÇ’

Gelelim bir de sevinmekten öte bana müthiş kıvanç veren bir durum var ortada: Şöyle ki ödül haberi geldiğinde (özümde gazetecilik olsa gerek) daha önce Türkiye’de kimlere verildi bu ödül diye sordum soruşturdum. Şimdi sıkı durun: Daha önce ‘Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü’nü alanlar sırasıyla şöyle:

Ataol Behramoğlu, Zülfü Livaneli, Rutkay Aziz, Genco Erkal, Hıfzı Topuz... Tüm ustalara sevgi ve saygı derken... Şimdi siz söyleyin. Ben sevinmeyeyim de kim sevinsin!”

Moskova’daki anmalar 3 Haziran Cumartesi sabahı Nâzım Hikmet’in mezarı başında başlayacak. Ödül töreni ve etkinlik saat 19.00’da Russkaya Pesnya Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek.