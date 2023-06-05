Zeynep Oral'a 'Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü' verildi

Yayınlanma: 05.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.06.2023 - 04:27

Nâzım Hikmet aramızdan ayrılışının 60. yılında Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı öncülüğünde Moskova’da düzenlenen etkinliklerle anıldı. İlk tören Novodeviçi’deki mezarı başında yapıldı ve şairin mezarına karanfiller bırakıldı.

(Zeynep Oral ödülünü Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdiresi Aleksandra İlyina’nın elinden aldı.)



Daha sonra ise Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından “Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü” sahiplerine sunuldu. Vakıf, daha önceki yıllarda yapıldığı gibi bir Türk bir de Rus tarafı olmak üzere iki ayrı isme ödül verdi. Rus tarafında Nâzım Hikmet’in eşi Vera Tulyakova-Hikmet’in kızı, tiyatro bilimci ve profeso¨r Anna Anatolyevna Stepanova, Türk tarafında ise gazetemiz yazarı ve PEN Yazarlar Derneği Türkiye Başkanı Zeynep Oral, Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel bağların gelişmesine ve Nâzım Hikmet’in edebi mirasının korunmasına yönelik katkılarından ötürü ödüllerin sahibi oldular.

‘BÖYLE İSİMLERLE BİRLİKTE...’

Zeynep Oral konuşmasında, bugüne kadar birçok ödüle layık görüldüğünü ancak Nâzım’ın adını taşıyan bu özel ödülü almanın kendisine yaşattığı eşsiz sevincin her zaman ayrı bir yeri olacağını söyledi. Oral, “Üstelik şimdiye kadar bu ödülü almış olan Ataol Behramoğlu, Zülfü Livaneli, Rutkay Aziz, Genco Erkal, Hıfzı Topuz gibi isimlerin yanında adımın yer alması beni çok mutlu ediyor” dedi.

Etkinlikte anma, ödül töreni, konser ve Rus halk dansları gösterileri düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır Moskova’da yakın zamanda Nâzım Hikmet’in adını taşıyacak kültür merkezinin açılacağının müjdesini verdi.

YAŞAR KEMAL UNUTULMADI

Etkinlikte usta yazar Yaşar Kemal için 2017 yılında Moskova’da gösterimi yapılan belgeselden derlenen filmin gösterimi de yapıldı. Törende Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli de yer aldı.

Programın konser bölümünde yer alan Onur Akın, hazırlanan özel repertuvarla birbirinden ünlü şarkılarının yanı sıra Nâzım Hikmet’in eserlerinden bestelenen eserleri seslendirdi.