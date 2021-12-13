'Dilberay' filminin vizyon tarihi belli oldu

13 Aralık 2021 Pazartesi, 13:54

Türk halk müziği şarkıcısı Dilber Ay’ın iniş ve çıkışlarla dolu hayatı, 4 Şubat’ta beyazperdeden sinemaseverlerle buluşacak.

Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan, Müslüm filminin yönetmenlerinden Kethce’nin (Hakan Kırvavaç) kamera arkasında olduğu Dilberay filminin afişi yayınlandı.

Bu yılın en fazla merak edilen filmlerinden biri olan yapıtta, yetenekli oyuncu Büşra Pekin’i 2019 yılında kaybettiğimiz Dilber Ay rolünde izleyeceğiz.

ACILARIN MERKEZİNDEN ZİRVEYE

Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom Film Yapım ortak yapımcılığıyla çekilen filmin dikkat çeken afiş tasarımı Emre Erdem ve 70×100 ekibine ait. 15 alternatif arasından seçilen afişle ilgili olarak Erdem, “Dramatik bir yaşam öyküsüne sahip Dilber Ay’ın afiş tasarımını ele alırken, hayatındaki evreleri, yaşadıklarına etki eden karakterleri ve mekanı bir arada kullanmaya gayret ettik. Zorlu şartlarda ayakta durmaya çalışan bir kadını odak noktasına alan bu filmde, Dilber Ay’ın çevresini saran karakterler onu derin bir acının merkezine taşıyor. Çok zor yaşam koşulları içerisinden sıyrılıp huzurlu bir hayata gitme çabası, hazırladığımız afişin ana temasını oluşturuyor” dedi.