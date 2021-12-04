Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

04 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, bu yıl 11. kez düzenlendi. Mütevazı töreni, açılışta olduğu gibi kapanışta da Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin sundu. Törende yaşanan ufak tefek aksilikleri iki sunucu da başarılı bir şekilde toparladılar. Ödül töreni sonrası en iyi film seçilen filmlerin gösterimleri de yapıldı.

‘SENEYE DE HERKES İÇİN’

Festival direktörü Bengi Semerci, törende yaptığı konuşmada, dolu dolu bir programla sinemaseverlerin karşısına çıktıklarını söyledi. Salonlara dönmekten mutlu olduklarını belirten Semerci, “Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki adalet istiyorsak hep birlikte davranmamız gerekiyor. Sinema da onun güzel yollarından biri. Her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi seçkiyi sunduk. Seneye de herkes için adalet diyeceğiz” dedi.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ İKİ FİLME

Festivalin “Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması” jürisi bu yıl iki filme özel ödül verdi. Yujiro Harumoto’nun yönettiği “Denge” filmi ve Ahmet Necdet Çupur’un yönettiği “Yaramaz Çocuklar” filmlerinin ödülleri jüri üyeleri Mehmet Aslantuğ, Pelin Esmer ve Bohdan Zhuk tarafından açıklandı.

En iyi kısa

“Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması” dalında en iyi film ödülü “Ben İyiyim, Ya Siz?” filmine verildi. Ödül, filmin yönetmeni Molly Manning Walker’a iletilmek üzere festival koordinatörü İzlem Oktay’a jüri başkanı Can Candan tarafından sunuldu. Bu yıl “Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması” Jüri Özel Ödülü “Suçlular” filminin oldu.

ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ...

“Öğrenci Jürisi Ödülü” ise “Beyaz İnek İçin Balad” filmine verildi. Ödül filmin yönetmenleri Behtash Sanaeeha ve Maryam Moghaddam’a öğrenci jürisi tarafından sunuldu. “Habertürk Seyirci Ödülü” filmi seyreden izleyicilerin oylarıyla belirlendi. Bu yıl izleyici “Bembeyaz” filmini seçti.

PROFESYONELLER VİSİONIST’TE BULUŞTU

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen VisionIST “Endüstri Günleri”nde ise sinema profesyonelleri iki gün boyunca sinemaseverlerle bir araya getirildi. Yansımalar, atölye, panel ve ustalık Sınıfından oluşan VisionIST’te endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi.

Zeynep Atakan, Kutluğ Ataman, Sahraa Karimi, Gözde Kural, Zeynep Arısoy, Reha Erdem, Selen Öztürk, Gülcan Keltek, Betal Özay, Niki Karimi, Shahram Mokri, Babak Karimi ve Farhad Eivazi konuşmacı ve moderatör olarak katıldığı VisionIST “Endüstri Günleri” Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali YouTube platformundan canlı yayımlandı.

Festivalin “Herkes İçin Çevre Adaleti” başlıklı akademik programında ise 18 oturum düzenlendi. Oturumlara dünyadan ve Türkiye’den akademisyenler katıldı. Ödül töreni yayınına https://www.youtube.com/uscff adresinden erişilebilir.