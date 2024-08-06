Disney'in 2024'teki gelirleri 3 milyar doların üzerine çıktı...

Yayınlanma: 06.08.2024 - 23:14

Güncelleme: 06.08.2024 - 23:14

"Deadpool & Wolverine" filmi, gösterime girdiği iki hafta sonunda dünya çapında 824 milyon dolarla gişedeki gücünü koruyor. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın anti kahraman alter egolarını canlandırdığı bu çizgi roman devam filmi, 2016 yapımı "Deadpool" (783 milyon dolar) ve 2018 yapımı "Deadpool 2"nin (786 milyon dolar) tüm sinema hasılatlarını şimdiden geride bıraktı. "Deadpool & Wolverine", şu anda "Inside Out 2"nin (1,555 milyar dolar) ardından 2024'ün en yüksek hasılat yapan ikinci filmi ve "Joker" (1,07 milyar dolar) ve "Oppenheimer"ın (975 milyon dolar) ardından tarihin en büyük üçüncü R-rated filmi olma unvanını taşıyor. Filmin birkaç gün içinde 1 milyar dolar sınırını aşması bekleniyor.

Bu hafta sonunun ardından Disney, 2024 yılında dünya çapında bilet satışlarında 3 milyar doları aşan ilk stüdyo oldu.

Uluslararası gişede "Deadpool & Wolverine", ikinci gösteriminde 52 bölgede 110,5 milyon dolar hasılat elde etti. ABD ve Kanada dışında en çok kazanan pazarlar Çin (45,2 milyon dolar), Birleşik Krallık (42,4 milyon dolar), Meksika (32,8 milyon dolar) ve Avustralya (24,6 milyon dolar) oldu.