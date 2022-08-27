Diyanet-Sen, Aleyna Tilki'nin Çorum konserini hedef gösterdi: 'İptal edilsin'

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 19:07

Çorum’un Osmancık ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali’nde sahne alacak olan Aleyna Tilki’nin konseri için Diyanet-Sen Çorum Şubesi tarafından iptal edilmesi çağrısında bulunuldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanar şu ifadeleri kullandı:

"Aleyna Tilki, Osmancık'ta konser verecekmiş... Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları Osmancık’ta görmek istemiyoruz.

Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan, LGBT savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız. Şehrin idarecilerini toplumsal hassasiyetleri dikkate almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz."