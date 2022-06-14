Aleyna Tilki'den dikkat çeken paylaşım: 'Bir konuşsam, en az 10 kişi ters kelepçeyle içeri alınır'
Sosyal medyayı sık kullanan isimlerden olan şarkıcı Aleyna Tilki, son yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Şarkıcı, "Ben çocukken bana yapılanları bir konuşsam, en az 10 kişi ters kelepçeyle içeri alınır. Beni zorlamayın" dedi.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Tilki, daha önce Twitter’da “Ben bazen çok akıllıca bazen de beynim yanmış gibi tweetler atarım. Lakin en çok beğenilen tweetlerime bakınca benim seviyemi değil, daima sizin seviyenizi görmüş oluruz” şeklinde bir paylaşım yapmış, bunu da sayfasının en başına sabitlemişti.
"BİR KONUŞSAM EN AZ 10 KİŞİ İÇERİ GİRER"
Tilki, önceki gün yine sosyal medyayı karıştıran bir paylaşım yaptı. 22 yaşındaki şarkıcı, "Ben çocukken bana yapılanları bir konuşsam, en az 10 kişi ters kelepçeyle içeri alınır. Beni zorlamayın ya" dedi.
Tilki'nin bu sözünü duyan Işın Karaca ise, "Hiç susma. Yapılan hiçbir eziyet cezasız kalmamalı!!" dedi.
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