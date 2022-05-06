Dokuma bilimle birleşirse…

06 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Anadolu kültürünün önemli miraslarından biri de dokuma. Belkıs Balpınar ise bu kültür mirasını çağdaş sanatla birleştirip başarılı işler çıkaran sayılı sanatçılardan biri. Anna Laudel İstanbul, sanatçının “dokuma” ve “dokumama” tekniklerini birleştirdiği işlerine ev sahipliği yapıyor. “Mikro-Makro” adı verilen sergi farklı boyutlardaki işlere sahip.

Belkıs Balpınar, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Tekstil Bölümü’nden mezun olduktan sonra küratörlük, kurucu müdürlükler yapmış. “Art kilim” denilen sanat dalına da öncülük eden sanatçı, evrendeki farklı uzamsal düzlemler ve mikrokozmostan etkilenmiş. Balpınar, dünya çapında tanınan, tekstil üzerine işler üreten, makale ve kitaplar da yazan bir isim.

“Dokumama” tekniği ışık ve gölgeyi ortaya çıkarıyor.

Mikro-Makro’daki işler ikili bir yapıya sahip. Sanatçı “dokumama” tekniğini kullandığı kilimlerinde doğal olarak boşluklar bırakıyor. Bu boşluklarla, yine de geometrik desenler açığa çıkıyor. Işıkla gölgenin dans ettiği bu işlerde birtakım spiral formların evrendeki hareketlerinin de yansıması gösterilmeye çalışılmış. Bu aynı zamanda ışık-gölge ayrımını da gözler önüne seriyor.

Sergideki tüm yapıtlara baktığımızda bilimin, temel çıkış noktası olduğunu söyleyebiliriz. Albert Einstein’ın insanın henüz algılayamadığı dördüncü boyutu, zaman ve hız olarak bir uzam üzerinde göstermesinin kendisini ve işlerini etkilediğini söyleyen Balpınar, atom kavramına odaklanıyor. Bunu da boşluklar bırakılmış işlerde kullanılan malzemelerin atomlarının birbirine değmemesi/çarpışmamasından anlıyoruz.

Anadolu kültürü, bilim ve çağdaş sanatla iç içe...

Referans verilen tek bilim dalı fizik değil. Gezegen, Galaksiler ve Güneş, Doğan Güneş adlı çalışmalarda astronomi, Organik Açılım ve DNA adlı işlerde ise biyolojiyle ilintili dokunuşlar son derece belirgin. Böylece Anadolu kültürünü, bilimi ve sanatı kaynaşmış bir hâlde görmek mümkün.

Yapıtlarında, bir düzen içerisinde görünen evrendeki hareketleri yansıtan Belkıs Balpınar, sanatseverlere, yaşadığımız dünyayı, miras olarak bize kalan kültür ve sanatla algılayabileceğimiz bir bakış açısı sunuyor. Al Gore, Miuccia Prada, Ignazio Vok gibi isimlerin özel koleksiyonlarında sanat eserleriyle yer alan Belkıs Balpınar’ın “Mikro-Makro” adlı sergisini 10 Haziran 2022’ye kadar Anna Laudel Istanbul’da pazartesi dışında ziyaret edebilirsiniz.