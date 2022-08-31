The Pale Blue Eye filminin konusu nedir? The Pale Blue Eye filmi ne zaman ve nerede ekrana gelecek?
Yazar Louis Bayard’ın romanından uyarlanan The Pale Blue Eye filmi izleyici ile buluşmaya başlıyor. The Pale Blue Eye filminin konusu nedir? The Pale Blue Eye filmi ne zaman ve nerede ekrana gelecek?
The Pale Blue Eye, Scott Cooper'ın yönettiği ve Christian Bale'in başrolde olduğu yeni bir Amerikan korku gerilim filmidir. Louis Bayard'ın 2006 yılında yazdığı aynı adlı romanından uyarlanmıştır.
Aralık 2021'de başlayan çekimler Pensilvanya'nın Old Economy Village ve Ambridge bölgesinde gerçekleşti.
THE PALE BLUE EYE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
The Pale Blue Eye, genç bir öğrencinin yardımıyla West Point'teki ABD Askeri Akademisi'nde meydana gelen gizemli cinayetleri çözmeye çalışan kıdemli bir dedektifin hikayesini konu ediyor.
THE PALE BLUE EYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Christian Bale
Harry Melling
Gillian Anderson
Lucy Boynton
Charlotte Gainsbourg
Toby Jones
Harry Lawtey
Simon McBurney
Timothy Spall
Hadley robinson
Joey Brooks
Gideon Glick
Fred Hechinger
Matt Heim
Steven Maier
Charlie Tahan
Robert Duvall
Chuck Watterson
THE PALE BLUE EYE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE EKRANA GELECEK?
The Pale Blue Eye filmi 2023 yılında Netflix ekranlarında izleyici ile buluşacak.
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