The Pale Blue Eye filminin konusu nedir? The Pale Blue Eye filmi ne zaman ve nerede ekrana gelecek?

Yazar Louis Bayard’ın romanından uyarlanan The Pale Blue Eye filmi izleyici ile buluşmaya başlıyor. The Pale Blue Eye filminin konusu nedir? The Pale Blue Eye filmi ne zaman ve nerede ekrana gelecek?

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:30
The Pale Blue Eye filminin konusu nedir? The Pale Blue Eye filmi ne zaman ve nerede ekrana gelecek?
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The Pale Blue Eye, Scott Cooper'ın yönettiği ve Christian Bale'in başrolde olduğu yeni bir Amerikan korku gerilim filmidir.  Louis Bayard'ın 2006 yılında yazdığı aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

Aralık 2021'de başlayan çekimler Pensilvanya'nın Old Economy Village ve Ambridge bölgesinde gerçekleşti.

THE PALE BLUE EYE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

The Pale Blue Eye, genç bir öğrencinin yardımıyla West Point'teki ABD Askeri Akademisi'nde meydana gelen gizemli cinayetleri çözmeye çalışan kıdemli bir dedektifin hikayesini konu ediyor.

THE PALE BLUE EYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Christian Bale 

Harry Melling 

Gillian Anderson

Lucy Boynton

Charlotte Gainsbourg

Toby Jones

Harry Lawtey

Simon McBurney

Timothy Spall

Hadley robinson

Joey Brooks

Gideon Glick

Fred Hechinger

Matt Heim

Steven Maier

Charlie Tahan

Robert Duvall

Chuck Watterson

THE PALE BLUE EYE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE EKRANA GELECEK?

The Pale Blue Eye filmi 2023 yılında Netflix ekranlarında izleyici ile buluşacak.


The Pale Blue Eye Netflix Film Louis Bayard

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