İstanbul'a yakın yılbaşı tatili rotaları
Yılbaşı tatili için gidilebilecek pek çok yer var. Eğlence mi arıyorsunuz, yoksa dinlenmek için sakin bir ortam mı tercih edersiniz? Büyük şehirlerdeki kutlamalara katılmak, dağ evinde kış sporları yapmak, sıcak bir tropikal ada tatili veya tarihi bir kasabada gezmek gibi seçenekler var. Ancak bazıları için tatil yeri seçiminde ilk tercih İstanbul'a mesafesi.
İŞTE YILBAŞI TATİLİNDE TERCİH EDEBİLECEĞİNİZ İSTANBUL'A YAKIN NOKTALAR
BÜYÜKADA
İstanbul'un incisi Büyükada, yılbaşında sakin bir atmosfer sunuyor. Motorlu araçların yasak olduğu bu ada, bisiklet kiralayarak gezilebilir. Yılbaşı gecesi, adanın şık restoranlarında lezzetli bir akşam yemeği yiyebilir ve deniz manzarası eşliğinde yeni yıla "merhaba" diyebilirsiniz.
ŞİLE
Şile ve Ağva: Karadeniz sahilinde yer alan bu şirin kasabalar, doğa ile iç içe bir kaçamak için ideal. Doğa yürüyüşleri, kumsalda romantik yürüyüşler ve yerel restoranlarda leziz balık ziyafetleri sizi bekliyor.
SAPANCA
Doğa ile iç içe bir tatil arayanlar için Sapanca harika bir seçenek. Yılbaşı için butik otellerde konaklayabilir, göl kenarında yürüyüşler yapabilir ve bölgenin doğal güzelliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.
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