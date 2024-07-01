Dune yönetmeninin yeni filminin vizyon tarihi belli oldu... Yeni film Dune: Messiah olabilir mi?

Yayınlanma: 01.07.2024 - 14:52

Güncelleme: 01.07.2024 - 14:52

Warner Bros. Cuma günü yaptığı açıklamada yapımcının bir sonraki filmin 18 Aralık 2026'da vizyona gireceğini ve Dune filmlerine ev sahipliği yapan Legendary Entertainment'tan geleceğini duyurdu.

Konuyla ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmadı ancak en son Dune'un yönetmenliğini üstlenen Dune: Part Two'yu yöneten Villeneuve daha önce üçüncü bir Dune filminin muhtemelen bir sonraki filmi olmayacağını belirtmişti. Legendary'de bir nükleer savaş filmi hazırlığı var ama kaynaklar Villeneuve'ün fikrini değiştirmiş olabileceğini ve dikkatini tekrar Dune'a çevirebileceğini söylüyor.

Dune: Bölüm İki mart ayında vizyona girdi ve küresel gişede 700 milyon doları aştı. Başrollerinde Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson ve Austin Butler'ın yer aldığı film, yazar Frank Herbert'in eserinden uyarlanıyor ve Paul Atreides'in ailesinin başına gelen yıkıcı olayların ardından Chani ve Fremenlerle çalışmasını konu alıyor.