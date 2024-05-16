'Dune: Kehanet' fragmanı yayımlandı: Harkonnen İmparatoriçesi ve Bene Gesserit planı
"Dune: Kehanet" dizisinden heyecanla beklenen fragman geldi.
HBO Max, Frank Herbert'in "Dune" evreninde geçen yeni dizisi "Dune: Kehanet" için ilk fragmanı yayımladı. Denis Villeneuve'ün "Dune" filminde tanınan maceraların çok öncesine, Paul Atreides'in doğumundan 10.000 yıl öncesine odaklanan bu dizi, Bene Gesseritlerin kuruluşunu ve Harkonnen İmparatoriçesi'nin hikayesini anlatıyor.
"Dune: Kehanet", Bene Gesserit kardeşliğinin kökenlerini ve bu mistik grubun güce yükselişini keşfediyor. Dizi, Bene Gesserit'i kuran iki kız kardeş Valya Harkonnen (Emily Watson) ve Tula Harkonnen'in (Olivia Williams) etrafında dönüyor.
Fragman, izleyicilere dizinin geçtiği zaman dilimini açıkça belirtiyor: "Paul Atreides'in doğumundan 10.000 yıl önce." Bu, dizinin Dune evreninin derinliklerine dalarak, Bene Gesserit'in kuruluş sürecini ve güçlerini nasıl kazandıklarını inceleyeceğini gösteriyor. Ayrıca, Harkonnen Hanesi'nin de bu dönemde önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor.
"Dune: Kehanet" zengin bir oyuncu kadrosuna sahip:
Emily Watson - Valya Harkonnen
Olivia Williams - Tula Harkonnen
Camilla Beeput - Rahibe Dorotea
Sarah Lam - Hagal Truthsayer
Jodhi May - Natalya
Travis Fimmel - Desmond Hart
Mark Strong - İmparator Javicco Corrino
Sarah-Sofie Boussnina - Prenses Ynez
Josh Heuston - Constantine
Chloe Lea - Lila
Jade Anouka - Rahibe Theodosia
Faoileann Cunningham - Rahibe Jen
Aoife Hinds - Rahibe Emeline
"Dune: Kehanet", Frank Herbert'in romanlarına doğrudan dayanmasa da, Bene Gesserit'in ve Harkonnen Hanesi'nin kökenlerini ve gelişimini anlatmak için yaratıcı özgürlükler sunuyor. Bu, Dune evreninin mitolojisini ve sosyal yapısını daha derinlemesine keşfetmek için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Dizi, Arrakis'in sosyal gruplarını, Bene Gesserit'in ilk geleneklerini ve uygulamalarını inceleyerek, Dune evrenine yeni bir perspektif kazandıracak.
Dizinin zaman çizelgesi, Dune'un olaylarından 10.000 yıl öncesini kapsayarak, yaratıcı ekibe büyük bir özgürlük alanı sağlıyor. Bu uzun zaman dilimi, dizinin kendi hikayesini anlatırken Dune evreniyle uyumlu kalmasına olanak tanıyor. Bu stratejik seçim, dizinin büyük bir dünya inşa etme potansiyeline sahip olduğunu ve izleyicilere yeni ve ilginç hikayeler sunacağını gösteriyor.
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