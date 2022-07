Dünyaca ünlü müzik yapımcısı DJ Sasha İstanbul'a geliyor

05 Temmuz 2022 Salı, 16:52

Elektronik müziğin önemli isimlerinden biri olan ve modern dans müziğine yön veren isimlerin de başında gelen DJ Sasha, 7 Temmuz Perşembe günü Klein Phönix Park'ta, dijital kulüp Jemiyet'in sunumu ile elektronik müzik tutkunlarına müzik ziyafeti vermeye hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü DJ'in canlı performansı öncesi kabine Yunus Güvenen ve Yunus Kasarcı geçecek. Gecenin kapanışını ise FG 93.8'den BeeGee yapacak. Jemiyet Premium üyelerinin ücretsiz katılabileceği etkinliğin biletleri bugece.co'dan edinilebilir.

Yazar Brendan Blood'ın, 'God is a DJ - But He Only Warms Up for Sasha' adlı eserine de konu olan Sasha'yı yakından tanıyalım...

DJ SASHA KİMDİR?

Sahne adı DJ Sasha olan Alexander Paul Coe, 1969 yılında Galler'de doğdu. Kariyerine 1980'lerin sonunda acid house çalarak başladı. Canlı etkinlikler ve solo çalışmalarının yanı sıra 1993'te dünyaca ünlü İngiliz DJ John Digweed ile yaptığı işbirliği modern dans müziğinin gelişimine önemli katkılar sundu.

2000 yılında DJ Magazine tarafından yapılan bir ankette Dünyanın 1 Numaralı DJ'i seçildi. Dört kez Uluslararası Dans Müziği Ödülü, dört kez de DJ Ödülü aldı. D-Ream, Madonna, Moby, The Chemical Brothers ve Hot Chip gibi sanatçılar için parçalar üretti ve kendi eserlerinden oluşan üç albüm çıkardı.

Sasha'nın canlı ses mühendisliği ekipmanları kullanması, daha önce çoğunlukla plaklar ve pikaplar üzerinde çalışan DJ'ler arasında teknolojik yeniliklerin popülerleşmesine yardımcı oldu. 2007'de Renaissance Records ile emFire adlı plak şirketini kurdu. Dünyaca ünlü DJ'in çalışmaları bugün kendi plak şirketi olan Last Night on Earth'ten çıkıyor.