Dünyada bu hafta sanatseverlerle buluşacak etkinlikler

Yayınlanma: 05.08.2024 - 11:51

Güncelleme: 05.08.2024 - 11:51

Dünyanın dört bir yanında, bu hafta çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşuyor. Konserlerden tiyatroya, sergilerden kitap fuarlarına kadar geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

AMERIKA'DA YERLİ KÜLTÜR FESTİVALİ

ABD'nin New Mexico eyaletinde, Amerika yerlilerinin kültürünü desteklemek amacıyla "Santa Fe Amerikalı Yerliler Sanat Gösterisi" fuarı düzenlenecek. 10 Ağustos'ta kapılarını açacak olan festivalde, yerli Amerikan kültürünü tanıtan 65 stant kurulacak.

BELÇIKA'DA BAĞIMSIZ SANAT FUARI

Belçika'da bağımsız sanat çalışmalarını bir araya getiren "Knokke Sanat Fuarı" da 10 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak. Modern ve çağdaş sanat örneklerinin sergileneceği fuar, Belçika'nın sahil kenti Knokke-Heist'te gerçekleştirilecek.

KONSERLER

Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift, 8 ve 10 Ağustos'ta Viyana'da hayranlarıyla buluşacak. Beatles'ın kurucu üyelerinden ünlü gitarist Paul McCartney, bugün Paris'te, 9 ve 10 Ağustos'ta ise Madrid'de sahne alacak. Avustralyalı hard rock grubu AC/DC, 9 Ağustos'ta Belçika'nın Dessel kentinde hayranlarıyla buluşacak. İngiliz müzisyen Ed Sheeran 10 Ağustos'ta Zagreb'de konser verecek. Deep Purple, Avrupa turnesi kapsamında bugün ve yarın İsviçre'nin Furuvik ve Stokholm kentlerinde, 8 Ağustos'ta ise Danimarka'nın Skanderborg kentinde sahne alacak. Metallica, 9 Ağustos'ta ABD'nin Chicago kentinde sahne alacak.

FILM FESTIVALLERI

İsviçre'de "Locarno Film Festivali", bu yıl 7 Ağustos'ta 77'nci kez kapılarını sinemaseverlere açacak. Festivalin bu yılki jüri başkanlığını Avusturyalı film yapımcısı Jessica Hausner üstlenecek. Avustralya'da ise "Melbourne Film Festivali", 8 Ağustos'ta başlayacak ve 62 ülkeden 250 filmi izleyiciyle buluşturacak.

VIZYONA GIRECEK FILMLER

ABD'de 9 Ağustos'ta vizyona girecek filmler arasında Cate Blanchett ve Kevin Hart'ın başrollerde oynadığı ve aynı isimli video oyunundan uyarlanan "Borderlands", Justin Baldoni'nin yönettiği "It Ends with Us", Tilman Singer imzalı korku filmi "Cuckoo", Soi Cheang'ın yönettiği dövüş sanatları filmi "Twilight of the Warriors: Walled In", Simon Verhoeven'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Girl You Know It's True", Tony Gerber ile Jesse Moss'un yönettiği "War Game", Julien Hayet-Kerknawi imzalı "The Last Front" ve James Marsh'ın yönettiği "Dance First" yer alıyor. Benoit Chieux'nun yönettiği Fransa ve Belçika yapımı animasyon filmi "Sirocco et le royaume des courants d'air" ise 11 Ağustos'ta vizyona girecek.