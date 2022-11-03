"Dünyadan Saklı Hikâyeler" programı katılımcılarını bekliyor
17. İstanbul Bienali ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) işbirliğiyle başlatılan “Dünyadan Saklı Hikâyeler (Hidden Stories from the World)” programı katılımcılarını bekliyor.
Program, Türkiye’nin her bölgesinden gazeteciler, gazeteci adayları ile dijital içerik üreticilerinin katılımına açık olacak. Program kapsamında 17. İstanbul Bienali projelerinin hikâyelerinin katılımcılar tarafından yazılması hedefleniyor.
Yazarların 17. İstanbul Bienali projelerinden birini seçerek proje üzerinde derinlikli araştırma yapmaları ve yeni bir metin üretmeleri hedefleniyor. Bu süreçte İstanbul Bienali sergi gezileri ve online platform üzerinden bir atölye serisi düzenlenecek. Yazarlar metinleri üzerine Uğur Mumcu Vakfı’nın editörleriyle çalışacaklar. Yazılan metinler, İstanbul Bienali web sitesi ve um:ag Gazeteciler Platformu’nda yayımlanacak.
Programda yer almak, 17. İstanbul Bienali ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) işbirliğiyle düzenlenecek çevrimiçi atölye çalışmalarına katılmak isteyenlerin başvuru formunu doldurmaları bekleniyor.
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