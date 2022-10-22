Ayşe Erkmen'in eseri Haliç kıyısında: İstanbul Bienali'nden üçüncü kalıcı yapıt
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Bienali, 2007-2036 sponsoru Koç Holding desteğiyle, sanatçı Ayşe Erkmen’in “Haliç Haliç’te” isimli eserini 17. İstanbul Bienali kapsamında şehre armağan ettiklerini duyurdu.
Günün farklı anlarında farklı ışıkları yansıtan ve Haliç’in karakteristik formuna odaklanan eser, Haliç’in üzerine akşamüstleri yansıyan ve altın renkli güneşle birleşince “altın boynuz” olarak anılan simgesine atıfta bulunuyor.
‘ŞEHRE İLHAM’
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “‘Haliç Haliç’te’ isimli bu eserle birlikte Bienal’in sanat dünyasına ve İstanbul’a getirdiği canlılığın, şehirde bıraktığı ilham veren izlerin kalıcı hale gelmesini temenni ediyoruz” dediği konuşmasında, şu ifadeleri kullandı: “2017 yılında aldığımız kararla İstanbul’a her Bienal döneminde bir kamusal eser bırakmaya, adeta şehre bir eser armağan etmeye karar verdik. 2017’de dünyaca ünlü sanatçı Ugo Rondinone’nin ‘Buradan Nereye Gidiyoruz?’ başlıklı neon heykelini, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzerindeki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde, 2019’da ise Monster Chetwynd’in, ‘Gorgon’un Oyun Alanı’ başlıklı açık hava yerleştirmesini Maçka Sanat Parkı’nda kalıcı eser olarak konumlandırdık. 17. İstanbul Bienali kapsamında bu yıl üçüncü kez bir kamusal eseri şehirle buluşturmanın heyecanı içindeyiz.”
‘DESTEĞE DEVAM’
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, “İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak sanat üretimine destek vermeyi, İstanbul’un kültür ve sanatla nefes alıp veren bir kent olmasına katkıda bulunmayı en önemli hedeflerimiz arasında görüyoruz” dedi.
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