Dünyanın en eski şehirleri belli oldu: Türkiye'den de önemli bir katkı...

Yayınlanma: 28.08.2023 - 00:28

Güncelleme: 28.08.2023 - 00:28

İnsanoğlunun tarih sahnesine çıktığı andan itibaren, topraklar üzerinde iz bırakmaya başladığı gerçeği, arkeologların keşifleriyle gün yüzüne çıkıyor. Dünya üzerindeki çeşitli coğrafyalarda yürütülen arkeolojik çalışmalar, insanlık tarihini anlamamızı sağlayan önemli ipuçlarını gün yüzüne çıkarıyor. Bu anlamda, insanoğlunun evrimini ve yerleşik yaşama geçişini anlamak adına büyük bir önem taşıyan en eski yerleşim yerleri, arkeologların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan en eski yerleşim yerleri listesi, insanlık tarihine ışık tutacak yeni keşifleri de beraberinde getirdi. Türkiye'den de bir şehir bu liste içerisinde adını duyurarak, insanlık tarihinin izini sürmeye devam etti. Bu şehir, arkeologların kazılarla ortaya çıkardığı derin geçmişiyle, bize atalarımızın izlerini taşıyan toprakların hikayesini anlatıyor. Detaylı bir bakış açısıyla, dünyanın en eski yerleşim yerleri listesinde yer alan bu şehir ve beraberinde getirdiği tarih öğretici bilgileri yakından incelemeye değer. İşte en eski yerleşim yerleri...

EN ESKİ YERLEŞİM YERLERİ...

20. Varansi - 3000

Varanasi, Hindistan'ın en kutsal ve eski şehirlerinden biridir. Ganj Nehri'nin kıyısında bulunan Varanasi, Hindu inançlarına göre yaşam döngüsünün son aşaması olan ölümün kutsal ritüellerinin gerçekleştirildiği bir merkez olarak bilinir.

19. Cádiz - 3100

Cádiz, İspanya'nın güneybatısında bulunan ve Atlas Okyanusu'na kıyısı olan önemli bir liman şehridir. Tarihi geçmişi oldukça eskiye dayanan Cádiz, zengin kültürel mirası, güzel plajları ve tarihi dokusuyla ziyaretçileri cezbetmektedir. Aynı zamanda Cádiz, İspanya'nın en eski şehirlerinden biri olarak bilinir ve antik dönemlere uzanan köklü bir geçmişi barındırır.

18. Thebes - 3400

Thebes, antik Mısır'ın en önemli ve büyük şehirlerinden biriydi. Nil Nehri'nin doğu kıyısında yer alan Thebes, Mısır'ın orta bölgesinde bulunuyordu. Antik Mısır'ın Yeni Krallık döneminde (MÖ 16. - 11. yüzyıl) başkenti olan Thebes, pek çok önemli tapınak, saray ve anıtla süslenmişti. Luxor ve Karnak gibi büyük tapınaklar, Thebes'in dini ve kültürel merkezleri olarak ön plana çıkıyordu. Ayrıca bu bölgede yer alan Theban Mezarları, firavunlar ve yüksek rütbeli kişiler için yapılmış göz alıcı mezar komplekslerine ev sahipliği yapmıştır.

17. Larnaca - 3400

Larnaka, Kıbrıs adasının güneydoğusunda bulunan önemli bir liman şehridir. Akdeniz'in kıyısında yer alan Larnaka, Kıbrıs'ın turistik ve ticari açıdan önemli bölgelerinden biridir. Plajları, tarihi yapıları ve lezzetli yemekleri ile ünlüdür. Aynı zamanda Larnaka Uluslararası Havalimanı, adaya gelen ziyaretçiler için ana giriş kapısıdır. Şehir, antik dönemlerden beri süregelen bir tarih ve kültür zenginliğine sahiptir.

16. Atina - 3400

Atina, Yunanistan'ın başkenti ve en büyük şehri olarak ülkenin Attika bölgesinde bulunur. Ege Denizi'nin kıyısında yer alan Atina, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahiptir. Antik Yunan uygarlığının beşiği olarak kabul edilen Atina, Parthenon Tapınağı gibi önemli antik yapıları barındırır. Modern ve antik unsurların harmanlandığı bu şehir, Akropolis Tepesi, Plaka Mahallesi ve Ulusal Arkeoloji Müzesi gibi cazibe merkezleriyle ünlüdür. Ayrıca Atina, felsefe, sanat, demokrasi ve tiyatro gibi birçok önemli kavramın doğduğu ve geliştiği bir yer olarak da bilinir.

15. Belh - 3500

Belh, Özbekistan'ın batısında bulunan tarihi ve kültürel bir şehirdir. Orta Asya'nın önemli tarihî merkezlerinden biri olarak kabul edilen Belh, tarihi boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Eski İpek Yolu üzerinde bulunan bu şehir, antik dönemlerden itibaren ticaret ve kültürel etkileşim için stratejik bir konumda yer almıştır.

14. Kerkük - 4200

Kerkük, Irak'ın kuzeyinde yer alan önemli bir şehirdir. Çok etnikli ve çok kültürlü bir yapıya sahip olan Kerkük tarihi boyunca farklı kültürlerin etkisi altında kalmıştır. Aynı zamanda şehir, Kerkük Kalesi ve kentin simgesi haline gelmiş köprüleri ile tanınır. Irak'ın kuzeyindeki bu şehir, tarihi, kültürel ve sosyal çeşitliliği ile dikkat çeker.

13. Erbil - 4300

Tarihi, binlerce yıl öncesine dayanan Erbil, Orta Doğu'nun en eski sürekli yerleşim yerlerinden biridir. Antik dönemlerden itibaren ticaret ve kültürel etkileşim merkezi olan Erbil, tarihi kalıntıları, kaleleri, camileri ve çarşıları ile zengin bir geçmişi yansıtır. Ayrıca Erbil, Dicle Nehri'nin kıyısında bulunur ve doğal güzellikleri ile de dikkat çeker.

12. Sur - 4750

Sur, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan tarihi ve kültürel öneme sahip bir ilçedir. Diyarbakır iline bağlı olan Sur, tarihi boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Sur ilçesinin merkezinde yer alan tarihi Sur iç kalesi ve çevresindeki tarihi dokular, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Antik dönemlerden itibaren yerleşim yeri olan Sur, tarihi camileri, kiliseleri, türbeleri ve dar sokakları ile zengin bir geçmişi yansıtmaktadır. Kültürel mirası ve tarihi yapıları ile dikkat çeken Sur, aynı zamanda 2015 yılında ilan edilen Sur Kültürel Miras ve Yaşam Alanı kapsamında da büyük öneme sahiptir.

11. Kudüs - 4800

Kudüs, Orta Doğu'nun tarihi ve dini açıdan en önemli şehirlerinden biridir. İsrail ve Filistin arasında paylaşılan Kudüs, üç büyük semavi din olan İslam, Hristiyanlık ve Musevilik için kutsal sayılan mekanları içinde barındırır. Eski Şehir bölgesi, Kudüs'ün tarihi merkezini oluşturur ve Kubbet-üs Sahra, Kutsal Kabir Kilisesi ve Batı Duvarı gibi önemli dini ve kültürel yapıları içerir.

10. Beyrut - 5000

Beyrut, Lübnan'ın başkenti ve en büyük şehridir. Doğu Akdeniz'in kıyısında yer alan Beyrut, Orta Doğu'nun önemli kültürel ve ticaret merkezlerinden biridir. Tarihi boyunca farklı medeniyetlerin etkisi altında kalmış olan şehir, tarihi kalıntıları ve modern yapılarıyla zengin bir geçmişi yansıtır.

9. Gaziantep - 5650

Gaziantep, Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehirdir. Gastronomi ve el sanatlarıyla ünlü olan Gaziantep, "Türkiye'nin Mutfak Başkenti" olarak anılmaktadır. Şehir, tarihi boyunca Hititler, Roma İmparatorluğu, Bizans ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

8. Filibe- 6000

Filibe (Plovdiv), Bulgaristan'ın ikinci en büyük şehri ve tarihi açıdan zengin bir merkezdir. Orta Trakya'da yer alan Filibe, binlerce yıllık tarihi ile ön plana çıkar. Eski ve modern bölgeleriyle bölünmüş olan şehir, antik dönemlerden beri yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.

7. Sayda - 6000

Sayda (Sidon), Lübnan'ın sahil kesiminde yer alan tarihi ve ticaret merkezlerinden biridir. Antik Fenike şehirlerinden biri olan Sayda, tarihi boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Fenikeliler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar ve Haçlılar gibi farklı kültürlerin etkisi altında kalmıştır.

6. Feyyum - 6000

Fayyum, Mısır'ın Nil Nehri vadisinde yer alan bir bölge ve şehirdir. Antik dönemlerden beri yerleşim yeri olarak kullanılan Fayyum, tarihi kalıntıları, arkeolojik alanları ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Fayyum Gölü, bölgenin en büyük doğal gölüdür ve çevresi tarım alanlarıyla çevrilidir

5. Susa- 6200

Susa, antik dönemlerden beri önemli bir medeniyet merkezi olan ve günümüzde İran'ın batısında yer alan bir şehirdir. Elam, Pers ve Selevkos İmparatorluğu gibi medeniyetlerin etkisi altında kalmış olan Susa, tarihi ve arkeolojik açıdan büyük bir zenginliğe sahiptir.

4. Şam - 6300

Şam, Suriye'nin başkenti ve en büyük şehridir. Tarihi boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Şam, Orta Doğu'nun en eski sürekli yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilir.

3. Halep - 6300

Halep, Suriye'nin en büyük ikinci şehri ve tarihi açıdan önemli bir merkezdir. Orta Doğu'nun en eski ve sürekli yerleşim yerlerinden biri olan Halep, tarihi boyunca farklı medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır.

2. Byblos - 7000

Byblos (Jbeil), Lübnan'ın sahil kesiminde yer alan antik bir şehirdir. Tarihi boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Byblos, Orta Doğu'nun en eski sürekli yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilir. Fenikeliler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar ve Haçlılar gibi medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır.

1. Jericho - 11000

Jericho, Batı Şeria'da yer alan ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen bir şehirdir. Tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Jericho, antik dönemlerden itibaren yerleşik hayatın olduğu bir bölge olarak bilinir.