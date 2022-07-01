Dünyanın en iyi kötüleri

01 Temmuz 2022 Cuma, 11:38

Minions (2015) ile Despicable Me’nin (2017) yönetmeni Kyle Balda, Minions: The Rise of Gru’da (Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi/2022) izleyiciyi 1970’lerin ABD’ine götürüyor. San Francisco 1976, Gru (Steve Carell) onbir yaşındadır, süper kötüler grubu Vicious 6’in (Hırçın Altılı) en büyük hayranıdır. En büyük düşü bu gruba katılmak ve dünyanın en kötü süper kahramanı olmaktır. Bunun içinde yetişkin olmayı beklemek istemiyordur.

Vicious 6 grubunun kurucusu ve lideri Will Knuckles(Alan Arkin) iyice yaşlanmıştır. Afro saçlı siyahi Belle Bottom (Taraji P. Henson) çok hırslıdır, Rahibe Nunchuck (Lucy Lawless) haçını savunma aracı olarak kullanır. İstakoz kollu Jean Clawed (Jean-Claude Van Damme), Svengeance (Dolph Lundgren) ve metal kollu Stronghold (Danny Trejo) grubun öteki üyeleridir.

Grubun amacı Zodyak madalyonuna sahip olup dünyadaki tüm kötülükleri serbest bırakmaktır. Will Knuckes başarılı bir operasyon sonrası madalyonu ele geçirir ama arkadaşlarının ihanetine uğrar. Hırçın Altılı ile iş görüşme randevusu çok kötü geçen Gru’da tek başına dünyanın en kötüsü olmak için yanına Minyonları katar.

Minyonlar filmlerindeki en önemli unsur sevimli karakterlerin sempatik davranmaları, diyaloglara bağlı kalmadan anarşik esprilerle izleyiciyi güldürmeleridir. “Minyonlar aralarında konuşurlar ama ne dediklerini kimse anlamaz” diyen yönetmen Kyle Balda, Charlie Chaplin ile Jacques Tati’nin klasiklerinden etkilenmiş. Minyonlar her zaman iyiler, sempatikler, şapşal şakalar yapıp dururlar. Ağlamaklı gözleriyle attıkları duygusal bakışlarına kimse dayanamaz. Ne olursa olsun herkesin hoşuna gitmek, herkes tarafından sevilmek isterler.

Minyonlar çok kötü olmak isterler ama içlerinde kötülük yoktur... Gru’yu sevdikleri için o ne derse yaparlarlar. Her eylemlerinde çevrelerine umut, iyilik, neşe, sevinç saçarlar. Birbirleriyle sürekli alay edip gülerler. “Minyonlar hep ergen kalacaklar, izleyici için yeni deneyimler yaratıyoruz, İzleyici onların yaptığı hatalara, saçmalıklara bayılıyor. Aksiyon, Kung Fu ve komediyi karıştırınca çok ciddi olunmuyor” diyen Balda, Stephen Chow’un Crazy Kung Fu ve Shaolin Soccer filmlerinden etkilenmiş.

Animasyon boyunca Diana Ross, Nancy Sinatra, Linda Rondstat,gibi ünlülerin ünlü funk, pop, soul parçalarını dinleriz, sinema salonlarında Jaws, Rocky filmleri gösterimdedir, Chinatown’a görev için giden Kevin, Bob ve Stuart, Usta Chow’dan (Michelle Yeoh) Kung fu dersi alırlar, marjinal Otto’nun yolu Death Valley’e kadar uzanır, uzun yol kamyon sürücüleriyle aşık atar. James Bond filmlerinin açılış jeneriğine gönderme yapan bölümler izleriz.

Steve Carell, Taraji P.Henson, Michelle Yeoh, Julie Andrews, Alan Arkin, Lucy Lawless, Jean Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Danny Trejo, Russell Brand’ın seslendirdiği, Kyle Balda’nın yönettiği Minions: The Rise of Gru (Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi/ 2022) bugün gösterime girdi.