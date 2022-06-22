Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi: 'Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?'
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni filminin hazırlıklarına başladığını açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz, "2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?" diye sordu.
Son olarak, Netflix'te yayınlanan 'Erşan Kuneri' dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan komedyen Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi geldi. Yılmaz, yeni filminin hazırlıklarına başladığını bildirdi.
Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yılmaz, "Yeni filmimin hazırlıklarına başladım. 2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.
Yeni filmimin hazırlıklarına başladım.2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız ? ?? pic.twitter.com/gbPb9yJMs4— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 22, 2022
BAHÇELİ, İSİM VERMEDEN HEDEF ALMIŞTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında, isim vermeden Cem Yılmaz'ı hedef almıştı.
Neflix'e ve Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'ye yüklenen Bahçeli, "Netflix'te sözde komedyenlerin rol aldığı diziler haddini aşmıştır. Küfür etmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran dizilerin neresini takdir edeceğiz?" ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- 'Soylu başta olmak üzere dava açacağım'