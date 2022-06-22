Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi: 'Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?'

22 Haziran 2022 Çarşamba, 16:41

Son olarak, Netflix'te yayınlanan 'Erşan Kuneri' dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan komedyen Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi geldi. Yılmaz, yeni filminin hazırlıklarına başladığını bildirdi.

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yılmaz, "Yeni filmimin hazırlıklarına başladım. 2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

Yeni filmimin hazırlıklarına başladım.2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız ? ?? pic.twitter.com/gbPb9yJMs4 — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 22, 2022

BAHÇELİ, İSİM VERMEDEN HEDEF ALMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında, isim vermeden Cem Yılmaz'ı hedef almıştı.

Neflix'e ve Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'ye yüklenen Bahçeli, "Netflix'te sözde komedyenlerin rol aldığı diziler haddini aşmıştır. Küfür etmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran dizilerin neresini takdir edeceğiz?" ifadelerini kullanmıştı.