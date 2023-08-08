Sıcak günlerin serin rotası, Dupnisa Mağarası

08 Ağustos 2023 Salı

Trakya’nın turizme açılan ilk ve tek mağarası olan Dupnisa yazın kavurucu sıcaklarından kaçış için şahane bir adres. Dupnisa Mağarası, büyüleyeci atmosferi ile yolu İğneada'ya düşen gezginlerin rotasına eklenmeyi hak ediyor.

Dupnisa Mağarası, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunuyor. Dupnisa Mağarası'na, Istranca Dağları'nın etkileyici doğası eşliğinde ulaşıyorsunuz. Yolu virajlı ve biraz yorucu olsa da Dupnisa'ya ulaştığınız andan itibaren huzur bulacaksınız. Mağaraya giriş yapmadan önce yöresel ürünlerin satıldığı tezgâhlar ile karşılacaksınız. Mağara çevrsindeki piknik alanına adım attığınız andan itibaren sıcaklık farkını hissedeceksiniz. Ayaklarınız akarsuyun içinde serinlerken ciğerleriniz ise Istranca ormanlarının temiz havası ile dolacak.

Dupnisa Mağarası'na ahşap yürüme yolunda nehrin ve doğanın güzelliği eşliğinde ilerleyerek ulaşıyorsunuz.

DOĞAL KLİMA

Mağaraya girdiğiniz andan itibaren serin havayı hissedeceksiniz. "Doğal klima" olarak adlandırılan mağarada sıcaklık 10-12 derece oluyor. Birbirine bağlı iki kat ve üç bölümden oluşan galerinin giriş bölümü sulu mağara olarak adlandırılıyor. Zengin damla taş oluşumlarını yakından göreceğiniz mağarada dev boyutlara ulaşan sarkıt, dikit, sütunlar; perde, bayrak damla taşları ve damla taş havuzları hayranlık uyandırıyor. Sulu mağaranın sonundaki merdivenler ile kuru mağaraya ulaşıyorsunuz. Yer yer dar alanların olduğu kuru mağarada yürüyüşünüze kimi zaman yarasalar eşlik ediyor. Mağaranın büyüleyici atmosferinde ilerlerken bol bol fotoğraf çekme molası vereceksiniz.

DUPNİSA'YA GİTMEDEN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER

Dupnisa Mağarası çevresinde yiyecek ve içecek hizmeti veren kafeler bulunuyor. Bu kafelerin hepsinde kredi kartı geçerli değil bu yüzden yanınızda nakit para bulundurmanız iyi olacak. Dupnisa Mağarası ve çevresinde telefon şebekelerinde kesilme yaşanabiliyor. Dupnisa Mağarası'nın girişinde bulunan otoparkta otomobiller için 15 TL ücret alınıyor. Mağaraya giriş ise 25 TL. Mağarayı ziyaret etmeye giderken yanınızda bir hırka bulundurmayı unutmayın. Dupnisa Mağarası kapalı alan korkusu olanlar içinse uygun değil. Dupnisa Mağarası'nda; 11 türden yaklaşık 60 bin yarasa yaşıyor. Ziyaret etmeden önce bu bilgiyi hatırlmakta da fayda var.

Kuru mağara yılın 12 ayı turizme açıkken, sulu mağara ise 15 Kasım – 15 Mayıs arasında yarasaların yoğunluğu nedeniyle turizme kapalı oluyor. Kız mağarası ise içinde yaşayan yarasaların yoğunluğu nedeniyle turizme tamamen kapalı.

DUPNİSA'DAN DÖNÜŞ

Dupnisa Mağarası'ndan çıkmadan önce Kırklareli mutfağına özgü bir tarif olan hardaliyeyi tadabilirsiniz. Dupnisa Mağarası'ndan Demirköy yönüne doğru yolculuğa çıktığınızda akarsu üzerinden hizmet veren çay bahçelerinde mola verebilirsiniz.