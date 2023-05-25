DYO Ödülleri 39. kez sahiplerini bulduktan sonra sergiler şehir şehir dolaşıyor

Yayınlanma: 25.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.05.2023 - 03:00

DYO Resim Ödülleri’ni diğer yarışmalardan ayıran nedenler var, en önemlisi seçici kurulunda usta isimlerin yer alması. Diğerleri ise yarışmaya birden fazla eserle, tekrar tekrar katılabiliyor olmanız.

39. DYO Resim Ödülleri’nde kazanan eserler bu yıl şehir şehir dolaşıyor. İstanbul, Ankara ve Eskişehir gibi şehirlere gittikten sonra şimdi Mardin’de Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Son durağı ise İzmir’de yeni açılacak olan Yaşar Müzesi olacak.

Sabancı Vakfı’nın ev sahipliğinde kapılarını açan sergi, “Doğa ve İnsan” temasıyla ödüllü ve sergilenmeye değer bulunan eserlerinden oluşuyor. Aralarında İran, Azerbaycan, Almanya, Şili ve Bulgaristan’dan 704 sanatçının 1.066 eserle başvurduğu yarışmanın jürisi, sanatçı Habip Aydoğdu, Prof. Hayri Esmer, Doç. Dr. Devabil Kara, Prof. Cebrail Ötgün, Prof. Dr. Ferhat Özgür, Prof. Mümtaz Sağlam ve gazeteci İhsan Yılmaz’dan oluştu. Seçici kurul 6 eseri ödüle değer görürken, 79 eser de sergilenmeye değer bulundu.

Seçici kurul, pentür dalında Atila Ulusal’ın “Beni Buradan Almayın”, Furkan Armutçu’nun “Buğday Tarlası”, İrfan Dönmez’in “Ben’e Dair İmgeler” ve Murat Özbakır’ın “Yeryüzü-Kent-Yapı” isimli eserlerini ödüle layık görürken Kübra Gürleşen’in “Tuz Gölü” ve Şerife Şen Akkaş’ın “Yok Oluş” adlı eserleri de özgün baskı dalında ödüllendirildi. 79 eser ise sergilenmeye değer bulundu.

YENİ MÜZE MÜJDESİ

39. DYO Resim Ödülleri Mardin Sergisi için 23 Mayıs Salı günü düzenlenen açılış töreninde konuşma yapan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkanı Feyhan Yaşar “Yaşar Topluluğu için sanat, çok önemli ve vazgeçilmez. Bugün, renklerin konuştuğu sergimizle Mardin’de, sanatın çeşitliliği gibi kültürel çeşitliliğe sahip, farklı kültürlerin birlikte yaşadığı bu güzel şehirde olduğumuz için çok mutluyuz. Cumhuriyetin yüzüncü yılında, yarışmamızın 40’ıncısını düzenleyecek, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 50. yaşını kutlayacak ve Yaşar Müzesi’ni ülkemizin kültür-sanat yaşamına kazandıracağız” dedi.

‘CİDDİ BİR GELENEK’



Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ise “DYO Resim Ödülleri ciddi bir geleneği yansıtmaktadır. Mansiyon alan genç sanatçıların ilerleyen yıllarda yarışmalara tekrar katılıp derece kazandığı, hatta daha sonra seçici kurula katıldığı görülmektedir. Genç sanatçılar, daha sonra karşımıza öğretim üyesi ve tanınan ressamlar olarak çıkacaklardır” dedi.

39. DYO Resim Ödülleri sergisi 30 Eylül tarihine kadar açık kalacak.

