Eddie Monsun'ın Stranger Things sezon finalinde çaldığı şarkı nedir?
Stranger Things'in son sezonunun final bölümüne Eddie Monsun karakterinin çaldığı parça damga vurdu. Peki, Eddie Monsun'ın Stranger Things sezon finalinde hangi şarkıyı çaldı?
Stranger Things 4. sezon 1. kısım 27 Mayıs günü izleyici ile buluşmuştu. Merakla beklenen Netflix Stranger Things'in 4 sezon 2 kısım ise 1 Temmuz'da yayınlandı. Sezon finaline Eddie Monsun karakterinin çaldığı parça damga vurdu.
Eddie Monsun karakteri, BC Rich Warlock gitarı ile baş aşağı dünyada yarasaların dikkatini çekmek için bir parça çaldı. Dizinin bu sahnesi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Peki Eddie Monsun'ın çalıdığı şarkı neydi?
EDDİE MONSUN'IN STRANGER THİNGS SEZON FİNALİNDE ÇALDIĞI ŞARKI NEDİR?
Eddie Monsun'ın çalıdğı şarkı Metallica'nın Master of Puppets şarkısı. 1986'da yayınladıkları üçüncü albümleri Master of Puppets'a ismini vermiştir. 8 dakika 36 saniyelik uzunluğuyla albümdeki en uzun parçadır.Üç buçuğuncu dakikasındaki kompleks enstrümetal bölümle dikkat çeken bir parçadır. Şarkı, VH1 müzik kanalı tarafından en iyi 3. trash metal şarkısı seçilmiştir. Mart 2005'te, Q dergisi parçayı En Büyük 100 Gitar Parçası arasında 22. seçmiştir.
2006 yılında, Thrash Metal grubu Trivium şarkının yorumlamasını (cover) yapmıştır.
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