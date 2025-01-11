Edip Akbayram yoğun bakımda! Kızı Türkü Akbayram'dan yeni açıklama

Yoğun bakımda tedavisi devam eden usta sanatçı Edip Akbayram için kızı Türkü Akbayram'dan "En kısa sürede iyi haberler vermeyi diliyoruz'' açıklaması geldi.

Edip Akbayram yoğun bakımda! Kızı Türkü Akbayram'dan yeni açıklama
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2025 - 15:27

Usta sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede kaldı. Önceki gün taburcu olan Akbayram, evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Aldırma Gönül', 'Güzel Günler Göreceğiz' gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram'ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Entübe edildiği açıklanan Akbayram, cuma günü iç kanama nedeniyle ameliyata alındı. Akbayram, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alınmıştı.

KIZINDAN YENİ AÇIKLAMA

Usta sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, yoğun bakımda tedavisi süren babasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından ''Babamızın sağlık durumuna ilişkin gösterdiğiniz yakın ilgi için çok teşekkür ederiz. Arayıp mesaj atan iyi dileklerini ileten birçok kişiye bu süreçte geri dönemiyoruz, kalbinizin bizimle olduğunu biliyor ve en kısa sürede iyi haberler vermeyi diliyoruz'' mesajını paylaştı.



Etiketler: #Edip Akbayram #sanatçı

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