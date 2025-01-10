Edip Akbayram'ın sağlık durumunda yeni gelişme: Ameliyat edildi

İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Edip Akbayram ameliyat edildi.

Edip Akbayram'ın sağlık durumunda yeni gelişme: Ameliyat edildi
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AA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 16:34

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan şarkıcı Edip Akbayram ameliyat edildi.

Dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şarkıcı Akbayram'ın tedavisi sürüyor.

YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Bugün öğlen saatlerinde ameliyat edilen Akbayram, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alındı.


Etiketler: #ameliyat #Edip Akbayram

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