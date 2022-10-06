"Efsane Takım Bilim Kahramanları" 7 Ekim'de vizyona girecek
Süper kahraman filmi "Efsane Takım Bilim Kahramanları" aksiyon ve macera dolu anlatımıyla çocukların bilime olan ilgisine katkıda bulunmayı hedefliyor.
Suat Emuce'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği film, bilime yön veren Hezarfen, Hayyan, Cezeri ve Lagari'nin de aralarında bulunduğu bilim insanlarını yaşamını ele alıyor.
Animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi planlayan yapım, öncü bilim insanlarını çocuklara anlatmak, bilimi sevdirmek ve yapay süper kahramanlar yerine gerçek kahramanları yeni nesillere anlatmayı amaç ediniyor.
Dünyayı tehlikeye sürüklemek isteyen kötü karakter Sutung'a karşı verilen mücadeleyi anlatan filmin konusu şöyle:
"Sutung'un dünyayı imha planından haberdar olan 'Gizli Görevler Merkezi', kötülükle başa çıkması için dört kişiden oluşan süper kahraman ekibi 'Efsane Takım'ı görevlendirir. İlk olarak Kaçkar ve Bey Dağları'ndaki ormanlara yapılan biyolojik saldırıyı durdurmak için harekete geçen Efsane Takım'a daha sonra Firnas ve Ayşe isimli iki küçük kahraman eşlik eder."
Müziklerini Can Atilla'nın hazırladığı film, 7 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.
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