59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Gidiş O Gidiş" filmi gösterildi

05 Ekim 2022 Çarşamba, 14:39

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "Gidiş O Gidiş" filmi gösterildi.

Filmin yönetmenlerinden Burak Çevik, gösterimin ardından AKM yanında bulunan kafede izleyicilerin sorularını yanıtladı. Yönetmen Çevik, filmin alışılmışın dışında bazı sahnelerinin üç boyutlu olduğunu söyledi.

Sofia Bohdanowicz, Blake Williams ile birlikte üç yönetmenli bir film ortaya çıkardıklarını anlatan Çevik, film yapım pratiklerinin değiştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Film yapmanın anlamı değişiyor. Tabii ki de endüstri de değişiyor. Eski tip film yapmak da var. Eski tipten kastım şu; fonlar alırsınız, başvurular yaparsınız ya da yatırımcı bulursunuz. Ama artık film yapmak biraz demokratikleşti. Çünkü film yapım ekipmanlarına çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Önemli olan sahip olduğunuz fikrin kendisi. Onun ne kadar güçlü olduğu. Bunu yapı kurup seyirci ile buluşturup buluşturamadığınız, ortaya film çıkarıp çıkaramadığınız. Bu film, biraz bunun denemesiydi."

Çevik, "Gidiş O Gidiş" filminin farklı olduğunu, izleyenlerin ilginç bir deneyim yaşadığını vurguladı.

BURAK ÇEVİK KİMDİR?

Burak Çevik, 25 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çevik, yönetmen, senarist, yapımcı ve kurgucu. İlk gösterimi 68. Berlin Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Tuzdan Kaide filmi ile tanınıyor.