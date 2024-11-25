Eğlenceli operalardan 'Aşk İksiri', yılın son temsilinde sanatseverlerle buluşacak

Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:25

Güncelleme: 25.11.2024 - 16:26

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), ünlü İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin "Aşk İksiri" adlı eserini bu yıl son kez sahneleyecek. 27 Kasım’da Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek temsilde, aşkın eğlenceli bir şekilde anlatıldığı operada, fakir genç Nemorino'nun, zengin toprak sahibi Adina'ya olan aşkı konu ediliyor.

Eserin orkestra şefliğini Rustam Rahmedov, koro şefliğini Ivan Pekhov üstlenirken, rejisörlük görevini Aydın Buğra Güven yapıyor. "Bir Damla Gözyaşı" gibi unutulmaz aryaların yer aldığı operada, dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Gazal Erten, ışık tasarımını Bülent Arslan ve koreografisini ise Özge Ay üstleniyor.