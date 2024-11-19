Ankara’da tiyatronun renkleri

19 Kasım 2024 Salı

27. Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali 21 Kasım’da başlıyor. Saat 19.30’da CerModern’da açılışı yapılacak ve 12 gün sürecek olan bu şenlikte yaklaşık 40 oyun ve atölye çalışmaları sunulacak. Bu yıl rekor düzeyde bir başvuruyla karşılaşan festival yönetimi, izlenecek oyunları 150 sahne olayı arasından seçti. İran ve Azerbaycan’dan gelecek yabancı oyunların yanında, başkent Ankara, ülkemizin 11 ilinden çeşitli topluluklara ev sahipliği yapacak. Festivalde bu yıl özel tiyatrolar ve özel yapımlar yanında belediye/kent tiyatroları ve üniversite ekipleri yer alacak. Festival izlencesinde ne yazık ki yalnızca iki çocuk oyunu görünüyor.

Bu yılki şenlik, 31 Temmuz’da yitirdiğimiz tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın anısına yapılıyor. Ustanın kızı Ayşe Erkal festivalin açılış töreninde yer alacak. Festival onur ödülünün sahibi, Ankara Sanat Tiyatrosu’na yıllarca özveriyle hizmet etmiş olan aktör-yönetmen Altan Erkekli. Emek ödülü ise Genco Erkal ile çok uzun yıllar çalışmış olan Dostlar Tiyatrosu Müdürü Ahmet Kaya’nın olacak. Aralıklı olarak verilen Sevda Şener Oyun Yazarlığı Ödülü’ne ise bu yıl Şener’in öğrencilerinden Prof. Dr. Hasan Erkek değer görüldü. Sahibini üçüncü kez bulan bu ödül daha önce de Sevda Şener’in öğrencilerinden Murathan Mungan’a ve Özen Yula’ya verilmişti.

ÜCRETSİZ SUNULACAK BİRÇOK OYUN VAR

Festival, Ankara Büyükşehir, Çankaya, Etimesgut, Keçiören belediyelerinin ve çeşitli özel kuruluşların sahneleri yanında, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun da iki sahnesinde yer alarak Ankara coğrafyasının çok çeşitli noktalarına uzanmış olacak. Kuruluş hedefleri içinde, tiyatroyla buluşamayan başkent seyircisine ulaşmak olan festival kurucusu TAKSAV (Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf) bu yıl amacını belediyelerin sponsorluğunda gerçekleştiriyor: Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Keçiören Belediyesi sahnelerinde yer alacak oyunlar ücretsiz olacak. Çankaya Belediyesi de sahnelerindeki birkaç oyunu ücretsiz sunarak seyirciye katkıda bulunuyor.

Yabancı konuk oyunlardan biri Azerbaycan’dan geliyor. Devlet Akademik Rus Dram Tiyatrosu tarafından sunulan “Manken” (Kukla) adlı oyun Azerbaycan Türkçesi ile sunuluyor. “Manken” yalnızlıktan kıvranan ve gerçek yaşamın aile ve çocuklarla gerçekleşeceğinin bilincine varan bir kadının öyküsünü anlatıyor.

İran’dan gelen Ayna Grubu’nun yapımı olan “Yalınayak, Çıplak, Yumruğunda bir Kalple” başlığını taşıyan oyun da Azerbaycan Türkçesi ile sunuluyor. Evi ve ailesi Alman faşistler tarafından ateşe verilen bir Türkün yaşamöyküsünü sahneye getiren tek kişilik bir oyun izleyeceğiz.

Çoklukla Ankara ve İstanbul’daki genç toplulukların çalışmalarından oluşan çok sayıdaki Türk yapımlarının sevindirici yanı, önemli bir bölümünün bizim yazarlarımız tarafından kotarılmış olması. Bir başka deyişle, yapımlarda, profesyonel sahnede oynanıp tutmuş eski oyunlar yerine taze, denenmemiş metinler yeğlenmiş. Bu da festivalin gençleştiğini ve metin arayışlarının özgünleştiğini gösteriyor. Oyunlar ayrıca gölge tiyatrosundan kukla gösterisine, ortaoyunundan dans tiyatrosuna uzanan bir çizgide çarpıcı renkler sunuyor.

ATÖLYELER İLGİNÇ KONULAR İÇERİYOR

Festivalde beş atölye çalışması yer alıyor. Prof. Dr. Türel Ezici’nin sunduğu Dramatik Yazarlık Atölyesi’nde “tiyatro yazımında kadın hikâyesi” üstünde odaklanılacak. Fransız sanatçı Erica Letailleur’ün hazırladığı oyunculuk atölyesinde ise “Türkiye’de bir oyuncunun çağdaş Fransız repertuvarından bir rolü yorumlaması” üstüne çalışılacak. Kımız Bozkurt’un atölyesi Brecht tiyatrosu üstüne. Osman Uğur Mamuk’un çalışması ise oyuncu-seyirci ilişkisini irdeliyor: Oyuncuların seyirciyle kurduğu iletişim ve göstermeci, benzetmeci, ya da katılımlı oyunlarda, seyirci gerçeği üstünden sahneleme üstüne çalışılacak. Jason Hale ise atölye çalışmasında katılımcıları, uzmanı olduğu Viola Spolin oyunculuk tekniğiyle buluşturuyor.

Bütün bu etkinliklerden yararlanabilmek ve çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için “27. Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali Programı”nı internetten açıp iyice incelemek ve not almak gerekiyor. Ben öyle yaptım. Festivalin başarılı geçmesi dileğiyle.