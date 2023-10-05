İstanbul'un müziğe açılan kapısı: Ekim ayından düzenlenecek ücretsiz konserler...
Bu ay da ücretsiz konserler İstanbulluları bekliyor. Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, Üsküdar Meydan, Müze Gazhane, Beykoz Sahili Etkinlik Alanı ve Maçka Parkı'nda yapılacak konserlere hangi sanatçıların katılacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ekim ayında yapılacak ücretsiz konserler neler?
Ekim ayı, İstanbul'un müzikseverler için dopdolu bir programla dolacak. Ünlü şarkıcıların sahne alacağı, müziğin ritmine kaptırılabilecek bir dizi ücretsiz konser bu ay da İstanbullularla olacak. Şehrin farklı mekanlarında gerçekleşecek bu etkinlikler, müziğin büyülü dünyasına adım atmak isteyenler için muhteşem bir fırsat sunuyor. İşte Ekim ayının konser takvimi ve İstanbul'un sokaklarına yayılacak olan müzik sesleri...
EKİM AYINDA OLACAK ÜCRETSİZ KONSERLER NELER?
5 Ekim - Murat Dalkılıç
Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00
6 Ekim - Göksel
AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, 20:30
6 Ekim - Tuğçe Kandemir
Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi, 20:00
6 Ekim - Eyipo-Sibel Can
Üsküdar Meydan, 18:00
6 Ekim - Merve Özbey
Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00
7 Ekim - Ceza
AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, 20:30
8 Ekim - Bilal Sonses
AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, 20:30
8 Ekim - Gökhan Tepe
Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00
9 Ekim - Ziynet Sali
Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00
10 Ekim - Ferhat Göçer
Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00
11 Ekim - Nil Karaibrahimgil
Müze Gazhane, 19:00
12 Ekim - Ebru Yaşar
Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00
13 Ekim - Gripin
AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, 20:30
13 Ekim - Fatma Turgut
Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00
14 Ekim - Manga
Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00
14 Ekim - Kolpa
AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, 20:30
15 Ekim - Can Bonomo
AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, 20:30
15 Ekim - Berkay
Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00
29 Ekim - Pinhani
Beykoz Sahili Etkinlik Alanı, 20:00
29 Ekim - Melike Şahin
Maçka Parkı, 20:00
En Çok Okunan Haberler
-
- Tapuda yeni düzenleme geliyor
- AYM'den Can Atalay kararı!
- 'Erdoğan'ın seçimden önceki görüşüymüş'
- Şikâyetini Allah’a yapan hâkim
- Herkesin merak ettiği 'köstebek' bakan açıklandı!
- Ali Koç o görüntü hakkında ilk kez konuştu!
- İYİ Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu!
- 'Terbiyesizce davranışlar'
- Masada 'Ankara' varmış!
- 'Çok istedik ama olmadı!'