İstanbul'un müziğe açılan kapısı: Ekim ayından düzenlenecek ücretsiz konserler...

Yayınlanma: 05.10.2023 - 20:37

Güncelleme: 05.10.2023 - 20:37

Ekim ayı, İstanbul'un müzikseverler için dopdolu bir programla dolacak. Ünlü şarkıcıların sahne alacağı, müziğin ritmine kaptırılabilecek bir dizi ücretsiz konser bu ay da İstanbullularla olacak. Şehrin farklı mekanlarında gerçekleşecek bu etkinlikler, müziğin büyülü dünyasına adım atmak isteyenler için muhteşem bir fırsat sunuyor. İşte Ekim ayının konser takvimi ve İstanbul'un sokaklarına yayılacak olan müzik sesleri...

EKİM AYINDA OLACAK ÜCRETSİZ KONSERLER NELER?

5 Ekim - Murat Dalkılıç

Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00

6 Ekim - Göksel

AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, 20:30

6 Ekim - Tuğçe Kandemir

Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi, 20:00

6 Ekim - Eyipo-Sibel Can

Üsküdar Meydan, 18:00

6 Ekim - Merve Özbey

Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00

7 Ekim - Ceza

AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, 20:30

8 Ekim - Bilal Sonses

AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, 20:30

8 Ekim - Gökhan Tepe

Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00

9 Ekim - Ziynet Sali

Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00

10 Ekim - Ferhat Göçer

Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00

11 Ekim - Nil Karaibrahimgil

Müze Gazhane, 19:00

12 Ekim - Ebru Yaşar

Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00

13 Ekim - Gripin

AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, 20:30

13 Ekim - Fatma Turgut

Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00

14 Ekim - Manga

Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00

14 Ekim - Kolpa

AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, 20:30

15 Ekim - Can Bonomo

AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, 20:30

15 Ekim - Berkay

Galaport İstanbul Saat Kulesi Meydanı, 21:00

29 Ekim - Pinhani

Beykoz Sahili Etkinlik Alanı, 20:00

29 Ekim - Melike Şahin

Maçka Parkı, 20:00